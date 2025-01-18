Торговая неделя закрывается позитивно

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вырос на 4,15%, а индекс РТС прибавил 3,7%. Рубль на форексе стабилизировался на уровне около 102 рублей, за неделю ослабнув всего на 0,5%. В лидерах роста за неделю среди акций, входящих в состав индекса Мосбиржи, оказались акции ПАО "ПИК-специализированный застройщик", выросшие на 17,6%. Девелоперы очень бодро отреагировали на опубликованные в среду данные по инфляции за декабрь, которая оказалась ниже ожиданий рынка. Акции девелоперов были одними из самых перепроданных в конце 2024 года, а сейчас у инвесторов появилась надежда на то, что ЦБ не будет поднимать ставку на ближайшем заседании, и долговая нагрузка на эмитентов-девелоперов в обозримой перспективе должна нормализоваться. На следующей неделе состоится событие, которое будет способно придать рынкам дополнительный импульс. Речь идет об инаугурации американского президента. Участники рынка ожидают, что все еще беспрецедентно большой геополитический дисконт, заложенный в цены акций, может начать сокращаться после 20-го января, например, под влиянием конкретных шагов к деэскалации конфликта. Сдерживающими факторами будут являться опасения на счет возможного очередного ужесточения санкций США, а также анализ и оценка влияния последствий мер, введенных на прошлой неделе против российского нефтегазового сектора.
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вырос на 4,15%, а индекс РТС прибавил 3,7%. Рубль на форексе стабилизировался на уровне около 102 рублей, за неделю ослабнув всего на 0,5%.
В лидерах роста за неделю среди акций, входящих в состав индекса Мосбиржи, оказались акции ПАО "ПИК-специализированный застройщик", выросшие на 17,6%. Девелоперы очень бодро отреагировали на опубликованные в среду данные по инфляции за декабрь, которая оказалась ниже ожиданий рынка. Акции девелоперов были одними из самых перепроданных в конце 2024 года, а сейчас у инвесторов появилась надежда на то, что ЦБ не будет поднимать ставку на ближайшем заседании, и долговая нагрузка на эмитентов-девелоперов в обозримой перспективе должна нормализоваться.
На следующей неделе состоится событие, которое будет способно придать рынкам дополнительный импульс. Речь идет об инаугурации американского президента. Участники рынка ожидают, что все еще беспрецедентно большой геополитический дисконт, заложенный в цены акций, может начать сокращаться после 20-го января, например, под влиянием конкретных шагов к деэскалации конфликта. Сдерживающими факторами будут являться опасения на счет возможного очередного ужесточения санкций США, а также анализ и оценка влияния последствий мер, введенных на прошлой неделе против российского нефтегазового сектора.
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