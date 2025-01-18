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Торговая неделя закрывается позитивно - 18.01.2025, ПРАЙМ
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Торговая неделя закрывается позитивно
Торговая неделя закрывается позитивно - 18.01.2025, ПРАЙМ
Торговая неделя закрывается позитивно
Индекс Мосбиржи вырос на 4,15%, а индекс РТС прибавил 3,7%. Рубль на форексе стабилизировался на уровне около 102 рублей, за неделю ослабнув всего на 0,5%. | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T08:00+0300
2025-01-18T08:05+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вырос на 4,15%, а индекс РТС прибавил 3,7%. Рубль на форексе стабилизировался на уровне около 102 рублей, за неделю ослабнув всего на 0,5%. В лидерах роста за неделю среди акций, входящих в состав индекса Мосбиржи, оказались акции ПАО "ПИК-специализированный застройщик", выросшие на 17,6%. Девелоперы очень бодро отреагировали на опубликованные в среду данные по инфляции за декабрь, которая оказалась ниже ожиданий рынка. Акции девелоперов были одними из самых перепроданных в конце 2024 года, а сейчас у инвесторов появилась надежда на то, что ЦБ не будет поднимать ставку на ближайшем заседании, и долговая нагрузка на эмитентов-девелоперов в обозримой перспективе должна нормализоваться. На следующей неделе состоится событие, которое будет способно придать рынкам дополнительный импульс. Речь идет об инаугурации американского президента. Участники рынка ожидают, что все еще беспрецедентно большой геополитический дисконт, заложенный в цены акций, может начать сокращаться после 20-го января, например, под влиянием конкретных шагов к деэскалации конфликта. Сдерживающими факторами будут являться опасения на счет возможного очередного ужесточения санкций США, а также анализ и оценка влияния последствий мер, введенных на прошлой неделе против российского нефтегазового сектора.
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Александр Власенко
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Александр Власенко
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:00 18.01.2025 (обновлено: 08:05 18.01.2025)
 

Торговая неделя закрывается позитивно

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вырос на 4,15%, а индекс РТС прибавил 3,7%. Рубль на форексе стабилизировался на уровне около 102 рублей, за неделю ослабнув всего на 0,5%.
В лидерах роста за неделю среди акций, входящих в состав индекса Мосбиржи, оказались акции ПАО "ПИК-специализированный застройщик", выросшие на 17,6%. Девелоперы очень бодро отреагировали на опубликованные в среду данные по инфляции за декабрь, которая оказалась ниже ожиданий рынка. Акции девелоперов были одними из самых перепроданных в конце 2024 года, а сейчас у инвесторов появилась надежда на то, что ЦБ не будет поднимать ставку на ближайшем заседании, и долговая нагрузка на эмитентов-девелоперов в обозримой перспективе должна нормализоваться.
На следующей неделе состоится событие, которое будет способно придать рынкам дополнительный импульс. Речь идет об инаугурации американского президента. Участники рынка ожидают, что все еще беспрецедентно большой геополитический дисконт, заложенный в цены акций, может начать сокращаться после 20-го января, например, под влиянием конкретных шагов к деэскалации конфликта. Сдерживающими факторами будут являться опасения на счет возможного очередного ужесточения санкций США, а также анализ и оценка влияния последствий мер, введенных на прошлой неделе против российского нефтегазового сектора.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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