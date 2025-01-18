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Российские экономисты рассказали, чего ждут от Трампа

Российские экономисты рассказали, чего ждут от Трампа - 18.01.2025, ПРАЙМ

Российские экономисты рассказали, чего ждут от Трампа

Американскую экономику вскоре ждет возвращение бизнесмена Дональда Трампа в качестве главы государства: опрошенные РИА Новости экономисты ждут от него... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T09:24+0300

2025-01-18T09:24+0300

2025-01-18T09:24+0300

россия

сша

дональд трамп

биткоин

миграция

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Американскую экономику вскоре ждет возвращение бизнесмена Дональда Трампа в качестве главы государства: опрошенные РИА Новости экономисты ждут от него безграничной свободы для биткоина, вплоть до его возможного включения в госрезервы, и погашения за счет него госдолга США, эскалации торговой войны с Китаем, а также "политики ежовых рукавиц" в отношении мигрантов. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. Трамп приступит к президентским обязанностям в довольно проблемных условиях. Так, доля США в мировой экономике при Байдене впервые опустилась ниже 15%, а по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю 14,76%, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда. При нем же многие страны активизировали борьбу с долларом, чтобы снизить зависимость от него в расчетах и резервах, ускорили разработки национальных цифровых валют. КУРС В ОТНОШЕНИИ КИТАЯ Опрошенные аналитики единогласны во мнении, что приход к власти нового президента означает обострение экономических отношений страны с Китаем. "Трамп может увеличить число торговых барьеров для зашиты национальной индустрии, что приведет к ухудшению политических и экономических отношений с рядом стран, прежде всего с Китаем", - полагает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Аналогичное развитие событий прогнозирует и доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. По ее мнению, помимо роста протекционизма против Китая и эскалации с ним торговой войны, ждать стоит также напряженности в экономических отношениях с Евросоюзом и лоббирования увеличения расходов на оборону в НАТО. СВОБОДА ДЛЯ КРИПТЫ Ключевые темы при президентстве Трампа - это рост значимости криптовалют, расширение их распространения и легализация для того, чтобы сделать США мировым крипто-хабом, отмечает Бондаренко. "Но главное – это цель в среднесрочной перспективе создать стратегический резерв биткоинов и получить возможность использования криптовалют для погашения госдолга США", - добавляет она. Большей либерализации для биткоина ждет также эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Аналитик прогнозирует, что биткоин и другие криптовалюты могут быть даже включены в госрезервы страны. МИГРАЦИОННЫЙ ВОПРОС А вот кому при Трампе придется несладко, так это мигрантам, - в этом мнении эксперты также единодушны. Бондаренко полагает, что в Штатах произойдет ужесточение миграционной политики и снижение поддержки меньшинств, в том числе вероятный пересмотр законодательных актов, предусматривающих помощь мигрантам, или же закрытие глаз на их несоблюдение. Хазанов считает, что эта проблема и вовсе станет одной из первых, за которую возьмется новый президент. "Трамп на первых порах сделает акцент на сокращении числа мигрантов в США, видя в них угрозу как экономике, так и внутреннему порядку в стране", - рассуждает аналитик.

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россия, сша, дональд трамп, биткоин, миграция