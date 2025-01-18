https://1prime.ru/20250118/tramp-854299402.html

Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина"

Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина" - 18.01.2025, ПРАЙМ

Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина"

Лидер американской президентской гонки Дональд Трамп объявил о запуске своей шутливой криптовалюты. | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T11:33+0300

2025-01-18T11:33+0300

2025-01-18T11:33+0300

сша

дональд трамп

криптокошельки

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Лидер американской президентской гонки Дональд Трамп объявил о запуске своей шутливой криптовалюты. "Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин", - написал Трамп на своей странице в социальной сети KH, а также на платформе Truth Social. Это сообщение вызвало сомнения у многих пользователей, которые в комментариях задавались вопросом, не были ли аккаунты Трампа в социальных сетях взломаны. Тем не менее, спустя пять часов после публикации посты на страницах Трампа в обеих социальных сетях не были удалены. Ранее победивший на президентских выборах в США, Трамп заявил, что американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://1prime.ru/20250118/tramp-854298311.html

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сша, дональд трамп, криптокошельки