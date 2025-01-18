https://1prime.ru/20250118/tramp-854299402.html
Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина"
Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина" - 18.01.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина"
Лидер американской президентской гонки Дональд Трамп объявил о запуске своей шутливой криптовалюты. | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T11:33+0300
2025-01-18T11:33+0300
2025-01-18T11:33+0300
сша
дональд трамп
криптокошельки
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/30/842293071_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_af01b38b27ebfa6b8a2d2f9fe08d1d1b.jpg
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Лидер американской президентской гонки Дональд Трамп объявил о запуске своей шутливой криптовалюты. "Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин", - написал Трамп на своей странице в социальной сети KH, а также на платформе Truth Social. Это сообщение вызвало сомнения у многих пользователей, которые в комментариях задавались вопросом, не были ли аккаунты Трампа в социальных сетях взломаны. Тем не менее, спустя пять часов после публикации посты на страницах Трампа в обеих социальных сетях не были удалены. Ранее победивший на президентских выборах в США, Трамп заявил, что американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
https://1prime.ru/20250118/tramp-854298311.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/30/842293071_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_fb5db23c452a081ae03ddbe512ec07df.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, криптокошельки
США, Дональд Трамп, криптокошельки
Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина"
Трамп сообщил о выпуске своей шуточной криптовалюты "мемкоина"
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Лидер американской президентской гонки Дональд Трамп объявил о запуске своей шутливой криптовалюты.
"Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин", - написал Трамп на своей странице в социальной сети KH, а также на платформе Truth Social.
Это сообщение вызвало сомнения у многих пользователей, которые в комментариях задавались вопросом, не были ли аккаунты Трампа в социальных сетях взломаны. Тем не менее, спустя пять часов после публикации посты на страницах Трампа в обеих социальных сетях не были удалены.
Ранее победивший на президентских выборах в США, Трамп заявил, что американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является Маск.
Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
Российские экономисты рассказали, чего ждут от Трампа