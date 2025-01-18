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Трампа не сильно волнует форма урегулирования по Украине, заявили в США - 18.01.2025, ПРАЙМ
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Трампа не сильно волнует форма урегулирования по Украине, заявили в США
Трампа не сильно волнует форма урегулирования по Украине, заявили в США - 18.01.2025, ПРАЙМ
Трампа не сильно волнует форма урегулирования по Украине, заявили в США
Экс-советник Дональда Трампа в его первый президентский срок, Джон Болтон, в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что избранного президента "не сильно... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T12:08+0300
2025-01-18T12:08+0300
сша
дональд трамп
украина
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ТОКИО, 18 янв – ПРАЙМ. Экс-советник Дональда Трампа в его первый президентский срок, Джон Болтон, в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что избранного президента "не сильно волнует" форма урегулирования конфликта по Украине, и что он просто хочет как можно быстрее завершить войну."Трамп хочет как можно быстрее после вступления в должность закончить войну, и его не сильно волнует, какой будет форма урегулирования. Он просто хочет её завершить, и для Украины это плохая новость", - отметил экс-советник по национальной безопасности.Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединённых Штатов и вернётся в Белый дом после четырёх лет правления демократа Джо Байдена.
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сша, дональд трамп, украина
США, Дональд Трамп, УКРАИНА
12:08 18.01.2025
 
Трампа не сильно волнует форма урегулирования по Украине, заявили в США

Болтон: Трампа не сильно волнует форма урегулирования конфликта по Украине

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ТОКИО, 18 янв – ПРАЙМ. Экс-советник Дональда Трампа в его первый президентский срок, Джон Болтон, в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что избранного президента "не сильно волнует" форма урегулирования конфликта по Украине, и что он просто хочет как можно быстрее завершить войну.
"Трамп хочет как можно быстрее после вступления в должность закончить войну, и его не сильно волнует, какой будет форма урегулирования. Он просто хочет её завершить, и для Украины это плохая новость", - отметил экс-советник по национальной безопасности.
Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединённых Штатов и вернётся в Белый дом после четырёх лет правления демократа Джо Байдена.
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