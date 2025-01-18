https://1prime.ru/20250118/tramp-854299799.html
Трампа не сильно волнует форма урегулирования по Украине, заявили в США
Трампа не сильно волнует форма урегулирования по Украине, заявили в США - 18.01.2025, ПРАЙМ
Трампа не сильно волнует форма урегулирования по Украине, заявили в США
Экс-советник Дональда Трампа в его первый президентский срок, Джон Болтон, в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что избранного президента "не сильно... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T12:08+0300
2025-01-18T12:08+0300
2025-01-18T12:08+0300
сша
дональд трамп
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151860_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_31fd6d708399a2d7da849842799dead2.jpg
ТОКИО, 18 янв – ПРАЙМ. Экс-советник Дональда Трампа в его первый президентский срок, Джон Болтон, в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что избранного президента "не сильно волнует" форма урегулирования конфликта по Украине, и что он просто хочет как можно быстрее завершить войну."Трамп хочет как можно быстрее после вступления в должность закончить войну, и его не сильно волнует, какой будет форма урегулирования. Он просто хочет её завершить, и для Украины это плохая новость", - отметил экс-советник по национальной безопасности.Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединённых Штатов и вернётся в Белый дом после четырёх лет правления демократа Джо Байдена.
https://1prime.ru/20250118/putin-854298635.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151860_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f710193ccf09de55ef0af766a3d17a77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, украина
США, Дональд Трамп, УКРАИНА
Трампа не сильно волнует форма урегулирования по Украине, заявили в США
Болтон: Трампа не сильно волнует форма урегулирования конфликта по Украине
ТОКИО, 18 янв – ПРАЙМ. Экс-советник Дональда Трампа в его первый президентский срок, Джон Болтон, в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что избранного президента "не сильно волнует" форма урегулирования конфликта по Украине, и что он просто хочет как можно быстрее завершить войну.
"Трамп хочет как можно быстрее после вступления в должность закончить войну, и его не сильно волнует, какой будет форма урегулирования. Он просто хочет её завершить, и для Украины это плохая новость", - отметил экс-советник по национальной безопасности.
Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединённых Штатов и вернётся в Белый дом после четырёх лет правления демократа Джо Байдена.
На Западе назвали главное условие для успешных переговоров Путина и Трампа