https://1prime.ru/20250118/tramp-854299799.html

Трампа не сильно волнует форма урегулирования по Украине, заявили в США

Трампа не сильно волнует форма урегулирования по Украине, заявили в США - 18.01.2025, ПРАЙМ

Трампа не сильно волнует форма урегулирования по Украине, заявили в США

Экс-советник Дональда Трампа в его первый президентский срок, Джон Болтон, в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что избранного президента "не сильно... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T12:08+0300

2025-01-18T12:08+0300

2025-01-18T12:08+0300

сша

дональд трамп

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151860_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_31fd6d708399a2d7da849842799dead2.jpg

ТОКИО, 18 янв – ПРАЙМ. Экс-советник Дональда Трампа в его первый президентский срок, Джон Болтон, в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что избранного президента "не сильно волнует" форма урегулирования конфликта по Украине, и что он просто хочет как можно быстрее завершить войну."Трамп хочет как можно быстрее после вступления в должность закончить войну, и его не сильно волнует, какой будет форма урегулирования. Он просто хочет её завершить, и для Украины это плохая новость", - отметил экс-советник по национальной безопасности.Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединённых Штатов и вернётся в Белый дом после четырёх лет правления демократа Джо Байдена.

https://1prime.ru/20250118/putin-854298635.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, украина