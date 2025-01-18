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Европа еще не знает, что идет на смену украинскому транзиту

Европа еще не знает, что идет на смену украинскому транзиту - 18.01.2025, ПРАЙМ

Европа еще не знает, что идет на смену украинскому транзиту

Событие, которое долгое время обсуждалось на различных уровнях, стало реальностью: транзит российского газа через Украину прекратился. Это решение,... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T08:00+0300

2025-01-18T08:00+0300

2025-01-18T08:00+0300

мнения аналитиков

мировая экономика

газ

украина

европа

словакия

транзит газа через украину

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МОСКВА, 18 янв – ПРАЙМ. Событие, которое долгое время обсуждалось на различных уровнях, стало реальностью: транзит российского газа через Украину прекратился. Это решение, продиктованное сложной геополитической обстановкой, несет за собой серьёзные экономические последствия для Европы, которая исторически импортировала голубое топливо из России.Европа на протяжении многих десятилетий была крупнейшим потребителем российского газа, что объясняется как географическим фактором, так и экономической выгодой. Украинский газотранспортный коридор играл ключевую роль в поставках. Через эту систему ежегодно прокачивались десятки миллиардов кубометров газа, удовлетворяя потребности стран ЕС, особенно Германии, Австрии, Италии, Венгрии и Словакии.Энергетическая зависимость от России всегда была источником внутриполитических разногласий в странах Европы. Доступность и близость российского газа обеспечивала более низкие цены на энергию для промышленности и домохозяйств, в сравнении с поставками из других стран. С другой стороны, это создавало уязвимость в случае ухудшения отношений с Россией, а также отсутствие какой-либо конкурентоспособности собственных источников возобновляемой энергии.Прекращение транзита газа через Украину произошло на фоне ухудшения отношений между Россией и Западом. Европейский Союз оказался в крайне сложной ситуации. По разным оценкам экспертов, прекращение транзита может привести к следующим последствиям.Оценка финансовых потерь Европы от прекращения транзита — сложная многоуровневая задача, решение которой зависит от множества переменных: объёмов альтернативных поставок, динамики цен на газ, скорости внедрения новых технологий и масштабов государственного вмешательства.Согласно данным, опубликованным премьер-министром Словакии Робертом Фицо, ежегодные потери Европейского Союза могут составлять от 60 до 70 миллиардов евро. В эту сумму включены:Ряд экспертов, такие как, например, управляющий директор компании Metlen Energy & Metals Эвангелос Митилинеос, оценивают возможные потери в 100 миллиардов евро. Такая разница в оценках объясняется неопределённостью вокруг будущих цен на энергию и способности европейских экономик адаптироваться к новым условиям.Последствия прекращения транзита не будут одинаковыми для всех стран ЕС. Наибольший удар примут на себя государства, которые наиболее зависимы от российского газа и не имеют доступа к альтернативным источникам. К таким странам относятся:В условиях энергетического кризиса Европейский Союз активно ищет пути выхода из сложившейся ситуации. Среди возможных решений увеличение импорта СПГ, строительство новых терминалов и заключение долгосрочных контрактов с поставщиками из США, Катара.Прекращение транзита газа через Украину — это событие, которое очевидно оказывает серьёзное влияние на экономику Европы. Финансовые потери оцениваются в десятки миллиардов евро, а социальные и политические последствия могут быть ещё более масштабными. Более того ситуация усугубляется тем, что страны Европы могут отказаться в еще большей зависимости от другого поставщика. Чего и добиваются США.Авторы - директор Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН, к.э.н. Черняев Максим Васильевич; эксперт экономического факультета РУДН Дубенков Ярослав Иванович

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европа

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Максим Черняев https://cdnn.1prime.ru/img/84291/88/842918866_160:0:1120:960_100x100_80_0_0_5cb3049639b47aab886cdf201119b4b4.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Максим Черняев https://cdnn.1prime.ru/img/84291/88/842918866_160:0:1120:960_100x100_80_0_0_5cb3049639b47aab886cdf201119b4b4.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, газ, украина, европа, словакия, транзит газа через украину