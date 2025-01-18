https://1prime.ru/20250118/turetskiy-potok-854302132.html

Сийярто оценил важность безопасного функционирование "Турецкого потока"

Сийярто оценил важность безопасного функционирование "Турецкого потока" - 18.01.2025, ПРАЙМ

Сийярто оценил важность безопасного функционирование "Турецкого потока"

Безопасное функционирование "Турецкого потока" - общий интерес Венгрии и Сербии, от которого они никогда не откажутся, заявил венгерский министр иностранных дел | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T16:26+0300

2025-01-18T16:26+0300

2025-01-18T16:26+0300

венгрия

сербия

газопровод "турецкий поток"

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БУДАПЕШТ, 18 янв - ПРАЙМ. Безопасное функционирование "Турецкого потока" - общий интерес Венгрии и Сербии, от которого они никогда не откажутся, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Общий интерес Венгрии и Сербии, от которого мы никогда не откажемся, - это надежное и безопасное функционирование "Турецкого потока". Мы подтвердили взаимную приверженность тому, что энергобезопасность Венгрии и Сербии уже не существует друг без друга", - сказал Сийярто в видеообращении по итогам визита в Белград, которое транслировалось в соцсети Facebook*.Кроме того, как сообщил Сийярто, технико-экономическое обоснование (ТЭО) для строительства нефтепровода между Венгрией и Сербией уже готово. По его словам, на реализацию проекта нужно примерно три года."Мы договорились ускорить все общие инвестиции в энергетику... Готово технико-экономическое обоснование для нефтепровода, который свяжет нефтепроводные системы Венгрии и Сербии. Для этой инвестиции нужно примерно три года", - сказал венгерский политик.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20250118/nefteprovod-854302037.html

венгрия

сербия

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венгрия, сербия, газопровод "турецкий поток"