https://1prime.ru/20250118/ukraina-854300894.html

На Западе иронично прокомментировали обиду Бербок на Шольца

На Западе иронично прокомментировали обиду Бербок на Шольца - 18.01.2025, ПРАЙМ

На Западе иронично прокомментировали обиду Бербок на Шольца

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок затаила обиду на европейский политиков из-за помощи Киеву. Об этом в социальной сети Х сообщил ирландский... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T15:08+0300

2025-01-18T15:08+0300

2025-01-18T15:08+0300

украина

германия

анналена бербок

олаф шольц

военная помощь украине

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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок затаила обиду на европейский политиков из-за помощи Киеву. Об этом в социальной сети Х сообщил ирландский журналист Чей Боуз."Министр иностранных дел Германии Бербок заявила, что ее "обидел" тот факт, что некоторые европейские политики ценят голоса избирателей больше, чем помощь Украине. Другими словами, забота о собственном народе оскорбительна", — сообщил он.Кроме того, аналитик прикрепил к тексту изображение Бербок, которая уходила из зала заседаний после объявления Шольцом решения не предоставлять Украине военную помощь.Ранее газета Bild, комментируя этот инцидент, назвала атмосферу между немецкими политиками "паршивой".

https://1prime.ru/20250118/germaniya-854299066.html

украина

германия

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