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На Западе иронично прокомментировали обиду Бербок на Шольца - 18.01.2025, ПРАЙМ
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На Западе иронично прокомментировали обиду Бербок на Шольца
На Западе иронично прокомментировали обиду Бербок на Шольца - 18.01.2025, ПРАЙМ
На Западе иронично прокомментировали обиду Бербок на Шольца
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок затаила обиду на европейский политиков из-за помощи Киеву. Об этом в социальной сети Х сообщил ирландский... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T15:08+0300
2025-01-18T15:08+0300
украина
германия
анналена бербок
олаф шольц
военная помощь украине
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок затаила обиду на европейский политиков из-за помощи Киеву. Об этом в социальной сети Х сообщил ирландский журналист Чей Боуз."Министр иностранных дел Германии Бербок заявила, что ее "обидел" тот факт, что некоторые европейские политики ценят голоса избирателей больше, чем помощь Украине. Другими словами, забота о собственном народе оскорбительна", — сообщил он.Кроме того, аналитик прикрепил к тексту изображение Бербок, которая уходила из зала заседаний после объявления Шольцом решения не предоставлять Украине военную помощь.Ранее газета Bild, комментируя этот инцидент, назвала атмосферу между немецкими политиками "паршивой".
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украина, германия, анналена бербок, олаф шольц, военная помощь украине
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Анналена Бербок, Олаф Шольц, военная помощь Украине
15:08 18.01.2025
 
На Западе иронично прокомментировали обиду Бербок на Шольца

Журналист Боуз заявил, что для Бербок забота о собственном народе оскорбительна

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАнналена Бербок
Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок затаила обиду на европейский политиков из-за помощи Киеву. Об этом в социальной сети Х сообщил ирландский журналист Чей Боуз.
"Министр иностранных дел Германии Бербок заявила, что ее "обидел" тот факт, что некоторые европейские политики ценят голоса избирателей больше, чем помощь Украине. Другими словами, забота о собственном народе оскорбительна", — сообщил он.
Кроме того, аналитик прикрепил к тексту изображение Бербок, которая уходила из зала заседаний после объявления Шольцом решения не предоставлять Украине военную помощь.
Ранее газета Bild, комментируя этот инцидент, назвала атмосферу между немецкими политиками "паршивой".
А. Бербок
Бербок бурно отреагировала на отказ Шольца помогать Украине
11:07
 
УКРАИНАГЕРМАНИЯАнналена БербокОлаф Шольцвоенная помощь Украине
 
 
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