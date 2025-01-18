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В Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском
В Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском - 18.01.2025, ПРАЙМ
В Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском
Украинский лидер Владимир Зеленский считает себя Богом. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский,... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T17:00+0300
2025-01-18T17:00+0300
2025-01-18T17:00+0300
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский считает себя Богом. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Когда уважаемая публика пишет в комментариях, что Зеленский — еврей, то мне смешно. Ну, какой он еврей, если вообще не верит в Б-га? И считает себя чуть ли не Б-гом на земле?" — сообщил он.Ранее в декабре 2024 года российский лидер Владимир Путин рассказал, что представители украинской власти не были замечены ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети: они без рода и без племени. По словам Путина, их даже нельзя назвать атеистами, так как они и во что не верят.
https://1prime.ru/20250117/zelenskiy-854276916.html
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
В Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском
Нардеп Дубинский: Зеленский является неверующим и считает себя Богом
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский считает себя Богом. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Когда уважаемая публика пишет в комментариях, что Зеленский — еврей, то мне смешно. Ну, какой он еврей, если вообще не верит в Б-га? И считает себя чуть ли не Б-гом на земле?" — сообщил он.
Ранее в декабре 2024 года российский лидер Владимир Путин рассказал, что представители украинской власти не были замечены ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети: они без рода и без племени. По словам Путина, их даже нельзя назвать атеистами, так как они и во что не верят.
Депутат Верховной рады раскрыл зловещий план Зеленского