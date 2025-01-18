https://1prime.ru/20250118/ukraina-854302422.html

В Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском

В Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском - 18.01.2025, ПРАЙМ

В Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском

Украинский лидер Владимир Зеленский считает себя Богом. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский,... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T17:00+0300

2025-01-18T17:00+0300

2025-01-18T17:00+0300

россия

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg

МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский считает себя Богом. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Когда уважаемая публика пишет в комментариях, что Зеленский — еврей, то мне смешно. Ну, какой он еврей, если вообще не верит в Б-га? И считает себя чуть ли не Б-гом на земле?" — сообщил он.Ранее в декабре 2024 года российский лидер Владимир Путин рассказал, что представители украинской власти не были замечены ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети: они без рода и без племени. По словам Путина, их даже нельзя назвать атеистами, так как они и во что не верят.

https://1prime.ru/20250117/zelenskiy-854276916.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир зеленский