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В Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском - 18.01.2025, ПРАЙМ
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В Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском
В Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском - 18.01.2025, ПРАЙМ
В Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском
Украинский лидер Владимир Зеленский считает себя Богом. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский,... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T17:00+0300
2025-01-18T17:00+0300
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский считает себя Богом. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Когда уважаемая публика пишет в комментариях, что Зеленский — еврей, то мне смешно. Ну, какой он еврей, если вообще не верит в Б-га? И считает себя чуть ли не Б-гом на земле?" — сообщил он.Ранее в декабре 2024 года российский лидер Владимир Путин рассказал, что представители украинской власти не были замечены ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети: они без рода и без племени. По словам Путина, их даже нельзя назвать атеистами, так как они и во что не верят.
https://1prime.ru/20250117/zelenskiy-854276916.html
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
17:00 18.01.2025
 
В Раде раскрыли неудобную правду о Зеленском

Нардеп Дубинский: Зеленский является неверующим и считает себя Богом

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский считает себя Богом. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Когда уважаемая публика пишет в комментариях, что Зеленский — еврей, то мне смешно. Ну, какой он еврей, если вообще не верит в Б-га? И считает себя чуть ли не Б-гом на земле?" — сообщил он.
Ранее в декабре 2024 года российский лидер Владимир Путин рассказал, что представители украинской власти не были замечены ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети: они без рода и без племени. По словам Путина, их даже нельзя назвать атеистами, так как они и во что не верят.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
Депутат Верховной рады раскрыл зловещий план Зеленского
Вчера, 12:10
 
РОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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