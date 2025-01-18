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Урановый тупик. России удалось наступить на больную мозоль США

Урановый тупик. России удалось наступить на больную мозоль США - 18.01.2025, ПРАЙМ

Урановый тупик. России удалось наступить на больную мозоль США

США признали, что принятое Россией осенью ограничение экспорта обогащенного урана создало проблемы в отрасли. Почему всемогущая Америка до сих пор зависит от... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T04:04+0300

2025-01-18T04:04+0300

2025-01-18T04:04+0300

статья

сша

китай

магатэ

производство урана

обогащение урана

урановый рынок

поставки урана

экспорт урана

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МОСКВА, 18 янв – ПРАЙМ, Роман Серов. США признали, что принятое Россией осенью ограничение экспорта обогащенного урана создало проблемы в отрасли. Почему всемогущая Америка до сих пор зависит от российского ядерного топлива и что они могут ему противопоставить, читайте в материале "Прайма".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТот факт, что без российского топлива не могут нормально функционировать американские и дружественные им АЭС признал заместитель советника президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх. Он отметил, что Штаты внимательно отслеживают ситуацию и работают над мерами для минимизации рисков, связанных с поставками критически важных материалов для энергетической отрасли.Урановые битвы между двумя странами начались в прошлом году. Тогда США запретили импорт из России обогащенного уранового продукта (ОУП) или проще говоря обогащенного урана до 2040 года. В Белом доме подумали, что при необходимости этот запрет можно будет обходить путем "серого" импорта. Но в ответ российский кабмин ввел временные ограничения на экспорт в США за исключением разовых поставок. Это усложнило и удорожило поставки, которые теперь идут через третьи страны (по тому же принципу, что любая "санкционка")Уже тогда эксперты предупреждали, что запрет может привести к нехватке ядерного топлива в США, простою АЭС и скачку цен на электроэнергию. Слова Сингха лишь подтверждают эту истину. Именно это в США и происходит – АЭС не хватает топлива, снижается выработка, электричество дорожает.Наказали себя самиДело в том, что сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%. При этом самостоятельно обеспечить себя топливом США могут лишь на треть. Между тем, именно американцы в свое время стояли у истоков атомной энергетики. Однако в 90-е годы они практически полностью остановили обогатительную промышленность. Уран для АЭС необходим не обычный, а низкообогащенный, а этот процесс весьма сложный и затратный. В результате "урановой сделки" 1993 года российский высокообогащенный оружейный уран был переработан в низкообогащенный и направлен в США. Получив доступ к этому практически бесплатному топливу, Штаты перестали заниматься обогащением – ведь это стало невыгодным.Получилось, что США, фактически ограбив Россию на миллиарды долларов, наказали себя сами. "Теперь они не имеют собственной технологии обогащения урана по содержанию делящегося изотопа уран-235 при помощи газовых центрифуг. Единственный завод на территории страны – европейская компания URENCO USA, которая не делится технологиями", - рассказал главред аналитического онлайн журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.Полной катастрофы не случилось лишь потому, что запрет на покупку российского урана оставлял и оставляет лазейки. До определенного момента сохранялась законодательно установленная квота в 20% от импорта, кроме того, новый закон оставляет возможность исключений до 2028 года. Владельцы частных АЭС могут приобрести ОУП у России, но должны для этого получить "добро" Минэнерго США и добиться разрешения от правительства РФ. Все это достаточно неудобно, хлопотно и грозит сбоями."Сейчас Штаты намерены снизить зависимость от внешних поставщиков обогащенного урана, развивая собственное производство, однако этот процесс может занять годы", - прогнозирует эксперт по фондовому рынку "БКС Мир Инвестиций" Дмитрий Пучкарев.Впрочем, американцы оптимизма не теряют. В корпорации Uranium Energy сообщали, что США вместе с Канадой и Японией планируют направить 4,2 миллиарда долларов на укрепление цепочек поставок в сфере ядерной энергетики. вновь открывают урановые рудники в Техасе, Вайоминге, Аризоне и Юте и ищут новые месторождения урана.Предполагается строительство новых обогатительных заводов на территории США или в иных юрисдикциях, но специально под спрос со стороны американских владельцев АЭС. Это связано с немалыми проблемами. Необходимо получить пакет разрешительных документов, привлечь финансирование и, наконец, построить технически сложный объект. По оценкам МАГАТЭ, это потребует 7-8 лет, указывает Марцинкевич.В целом эксперты сомневаются в успешном развитии американской урановой промышленности из-за скромного масштаба и дороговизны – сложно изобретать что-то, тратя время и деньги, если рядом есть готовый дешевый продукт. Такая логика нам прекрасно знакома по уже упомянутым 90-м.Тернистый путь к российскому урануСейчас Россия практически является мировым монополистом по производству обогащенного урана. Она занимает почти половину глобального рынка ОУП, у нее самые большие в мире мощности по его обогащению. Стоимость обогащенного урана в 12-14 раз выше, чем просто урановой руды. И он стабильно дорожает.Импорт ОУП обходится США в более чем миллиард долларов в год. Из них "львиную долю" получает Россия. По данным американского министерства энергетики, РФ поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов.Как показывает практика введения санкций в отношении России и ответных контрмер, наша сторона оценивает последствия и готовится к переводу высвободившихся объемов экспорта на другие мировые рынки. Не исключается возможность и создания дополнительных цепочек поставки через другие логистические пути, отмечает преподаватель факультета технологического предпринимательства университета "Синергия" Андрей Славянский.Конечно, есть и альтернативные поставщики – Канада, Казахстан, Узбекистан, Нигер, Китай, Австралия. Но их топливо проигрывает российскому по цене и качеству. Если брать просто уран, то его нужно будет обогатить, а обогащать особо негде, рассуждает промышленный эксперт Леонид Хазанов."В США мощностей мало, в Германии, Франции и Китае они покрупнее, но они сейчас, вероятно, загружены ураном, импортируемым из России. Обращаться в Иран, против которого США наплодили кучу санкций, означает наступить на горло собственной политике", - рассуждает он.Как вариант, США могут попробовать закупать российское топливо через Китай, хотя с учетом напряженных политических отношений между обоими государствами такой вариант решения проблемы выглядит весьма гипотетическим. Даже если он воплотится в жизнь, то китайцы все, что угодно будут продавать американцам задорого.Можно также попробовать приобрести наше топливо через Казахстан, однако это тоже не выход из складывающегося положения дел. Данный вариант, как и китайский, будет дорогим и сложным. В общем, США со своей "мудрой" внешней политикой успешно загоняют себя в урановый тупик, резюмирует Хазанов.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

сша, китай, магатэ, производство урана, обогащение урана, урановый рынок, поставки урана, экспорт урана