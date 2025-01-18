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Россия вдвое сократила импорт европейского вина - 18.01.2025, ПРАЙМ
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Россия вдвое сократила импорт европейского вина
Россия вдвое сократила импорт европейского вина - 18.01.2025, ПРАЙМ
Россия вдвое сократила импорт европейского вина
Россия по итогам ноября вдвое сократила импорт вина из Евросоюза в годовом выражении - до 47,6 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T08:14+0300
2025-01-18T08:14+0300
россия
европа
вино
мировая торговля
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам ноября вдвое сократила импорт вина из Евросоюза в годовом выражении - до 47,6 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. В ноябре 2023 года крупнейшим поставщиком этого алкогольного напитка в Россию была Латвия, обеспечивавшая 46% всего импорта из ЕС. В последний раз верхняя ступенька пьедестала принадлежала прибалтийской республике в апреле прошлого года, однако с мая лидерство по поставкам прочно закрепилось за Италией - в ноябре 2024 года она "закрыла" 35% всех отгрузок. Латвия по итогам конца осени стала второй (30% европейского экспорта вина в РФ), третье место отошло Польше (13%), четвертую строку в рейтинге поделили между собой Португалия и Литва (по 6%), а на Германию пришлось 5% поставок. Заметнее всего по сравнению с осенью 2023 года среди крупнейших торговых партнеров РФ в Европе по данному направлению экспорт сократила Литва - в шесть раз, до 2,9 миллиона евро. Латвия по объемам отгрузок в денежном выражении "просела" втрое - до 16,5 миллиона евро. Но нашлись и те, кто свои поставки заметно нарастил: например, Португалия (втрое - до 3 миллионов евро) и Австрия (в шесть раз - до 270,7 тысячи евро).
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россия, европа, вино, мировая торговля
РОССИЯ, ЕВРОПА, вино, мировая торговля
08:14 18.01.2025
 
Россия вдвое сократила импорт европейского вина

Россия за год вдвое сократила импорт европейского вина

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам ноября вдвое сократила импорт вина из Евросоюза в годовом выражении - до 47,6 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
В ноябре 2023 года крупнейшим поставщиком этого алкогольного напитка в Россию была Латвия, обеспечивавшая 46% всего импорта из ЕС. В последний раз верхняя ступенька пьедестала принадлежала прибалтийской республике в апреле прошлого года, однако с мая лидерство по поставкам прочно закрепилось за Италией - в ноябре 2024 года она "закрыла" 35% всех отгрузок.
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Латвия по итогам конца осени стала второй (30% европейского экспорта вина в РФ), третье место отошло Польше (13%), четвертую строку в рейтинге поделили между собой Португалия и Литва (по 6%), а на Германию пришлось 5% поставок.
Заметнее всего по сравнению с осенью 2023 года среди крупнейших торговых партнеров РФ в Европе по данному направлению экспорт сократила Литва - в шесть раз, до 2,9 миллиона евро. Латвия по объемам отгрузок в денежном выражении "просела" втрое - до 16,5 миллиона евро.
Но нашлись и те, кто свои поставки заметно нарастил: например, Португалия (втрое - до 3 миллионов евро) и Австрия (в шесть раз - до 270,7 тысячи евро).
 
РОССИЯЕВРОПАвиномировая торговля
 
 
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