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Власти Молдавии компенсируют до 50% от роста тарифов на электроэнергию

Власти Молдавии компенсируют до 50% от роста тарифов на электроэнергию - 18.01.2025, ПРАЙМ

Власти Молдавии компенсируют до 50% от роста тарифов на электроэнергию

Предприятиям пищевой промышленности и перерабатывающего сектора в качестве антикризисной меры по обеспечению энергетической безопасности страны в течение трех... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T00:22+0300

2025-01-18T00:22+0300

2025-01-18T00:22+0300

энергетика

экономика

газ

молдавия

кишинев

приднестровье

energocom

газпром

молдавская грэс

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КИШИНЕВ, 18 янв - ПРАЙМ. Предприятиям пищевой промышленности и перерабатывающего сектора в качестве антикризисной меры по обеспечению энергетической безопасности страны в течение трех месяцев будут компенсировать до 50% от увеличения тарифов на электроэнергию, сообщили в пресс-службе правительства. Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) в конце декабря постановило, что тариф на газ в Молдавии повышается почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. В начале января тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 цента), для севера - до 4,68 лея (около 25 центов). Стоимость тепловой энергии также увеличилась. В столичном регионе тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (около 139 долларов), на севере - до 2126 леев (118 долларов), а на юге - до 3222 леев (179 долларов). "Экономические агенты в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности получат компенсацию в размере до 50% от повышения тарифов на электроэнергию сроком на три месяца. Соответствующее решение было одобрено членами комиссии по чрезвычайным ситуациям в целях поддержки отечественных производителей и поддержания их конкурентоспособности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Поясняется, что для компенсации разницы в ценах на поставку электроэнергии в период за январь-март 2025 года из спецфонда правительства будет выделено 3,18 миллиона долларов. "В целях обеспечения непрерывности функционирования государственных учреждений и служб в некоторых населенных пунктах зоны безопасности, подверженных риску возникновения энергетических кризисных ситуаций, из фонда правительства будет выделено 1,3 миллиона леев (68,8 тысяч долларов – ред.) органам государственной власти населенных пунктов Моловата Ноуэ, Кошница, Пырыта и Копанка", - отмечается в сообщении. Для преодоления существующих энергетических рисков, включая генераторы, из госрезерва также выделят 58 тысяч долларов Национальному пенитенциарному управлению, которое переведет эти средства на содержание исправительного учреждение № 12 города Бендеры. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.

молдавия

кишинев

приднестровье

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, молдавия, кишинев, приднестровье, energocom, газпром, молдавская грэс