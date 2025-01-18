https://1prime.ru/20250118/wildberries-854301132.html

Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries

Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries - 18.01.2025, ПРАЙМ

Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries, причиной является авария на | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T15:14+0300

2025-01-18T15:14+0300

2025-01-18T15:15+0300

экономика

роскомнадзор

wildberries

сбой

https://cdnn.1prime.ru/img/83288/26/832882647_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a89b71af8c596d15fa1fce741cf30c2.jpg

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries, причиной является авария на одном из центров обработки данных (ЦОД), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "ЦМУ ССОП фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries. Причина - авария на одном из ЦОД", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что специалисты Wildberries перераспределяют нагрузку по резервным ЦОД. В ближайшее время работа сервиса будет восстановлена. РИА Новости направило запрос в маркетплейс.

https://1prime.ru/20250110/sud-854110172.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роскомнадзор, wildberries, сбой