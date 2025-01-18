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Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries - 18.01.2025, ПРАЙМ
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Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries - 18.01.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries, причиной является авария на | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T15:14+0300
2025-01-18T15:15+0300
экономика
роскомнадзор
wildberries
сбой
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries, причиной является авария на одном из центров обработки данных (ЦОД), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "ЦМУ ССОП фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries. Причина - авария на одном из ЦОД", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что специалисты Wildberries перераспределяют нагрузку по резервным ЦОД. В ближайшее время работа сервиса будет восстановлена. РИА Новости направило запрос в маркетплейс.
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роскомнадзор, wildberries, сбой
Экономика, Роскомнадзор, Wildberries, сбой
15:14 18.01.2025 (обновлено: 15:15 18.01.2025)
 
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries

Роскомнадзор: в работе сервисов Wildberries произошел сбой из-за аварии на ЦОД

© Пресс-служба Wildberries.ru | Перейти в медиабанкОнлайн-ритейлер Wildberries
Онлайн-ритейлер Wildberries
© Пресс-служба Wildberries.ru
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries, причиной является авария на одном из центров обработки данных (ЦОД), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"ЦМУ ССОП фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries. Причина - авария на одном из ЦОД", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что специалисты Wildberries перераспределяют нагрузку по резервным ЦОД. В ближайшее время работа сервиса будет восстановлена.
Судейский молоток
Арбитражный суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries
10 января, 09:07
РИА Новости направило запрос в маркетплейс.
 
ЭкономикаРоскомнадзорWildberriesсбой
 
 
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