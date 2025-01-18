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В Wildberries сообщили об устранении проблем в работе сервисов - 18.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250118/wildberries-854301559.html
В Wildberries сообщили об устранении проблем в работе сервисов
В Wildberries сообщили об устранении проблем в работе сервисов - 18.01.2025, ПРАЙМ
В Wildberries сообщили об устранении проблем в работе сервисов
Специалисты маркетплейса Wildberries устранили проблему, возникшую в работе сервисов, сейчас все работает стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T15:52+0300
2025-01-18T16:10+0300
экономика
wildberries
сбой
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Специалисты маркетплейса Wildberries устранили проблему, возникшую в работе сервисов, сейчас все работает стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Все сервисы маркетплейса Wildberries работают стабильно. Специалисты устранили возникшую аномалию, и наши пользователи снова могут без каких-либо ограничений пользоваться сервисами", - сказали в пресс-службе. Ранее в субботу центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries, причиной названа авария на одном из центров обработки данных (ЦОДов), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
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wildberries, сбой
Экономика, Wildberries, сбой
15:52 18.01.2025 (обновлено: 16:10 18.01.2025)
 
В Wildberries сообщили об устранении проблем в работе сервисов

Wildberries: проблема в работе сервисов устранена, все работает стабильно

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкWildberries
Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Специалисты маркетплейса Wildberries устранили проблему, возникшую в работе сервисов, сейчас все работает стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Все сервисы маркетплейса Wildberries работают стабильно. Специалисты устранили возникшую аномалию, и наши пользователи снова могут без каких-либо ограничений пользоваться сервисами", - сказали в пресс-службе.
Онлайн-ритейлер Wildberries
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries
15:14
Ранее в субботу центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries, причиной названа авария на одном из центров обработки данных (ЦОДов), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
 
ЭкономикаWildberriesсбой
 
 
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