https://1prime.ru/20250118/wildberries-854301559.html
В Wildberries сообщили об устранении проблем в работе сервисов
В Wildberries сообщили об устранении проблем в работе сервисов - 18.01.2025, ПРАЙМ
В Wildberries сообщили об устранении проблем в работе сервисов
Специалисты маркетплейса Wildberries устранили проблему, возникшую в работе сервисов, сейчас все работает стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T15:52+0300
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2025-01-18T16:10+0300
экономика
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Специалисты маркетплейса Wildberries устранили проблему, возникшую в работе сервисов, сейчас все работает стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Все сервисы маркетплейса Wildberries работают стабильно. Специалисты устранили возникшую аномалию, и наши пользователи снова могут без каких-либо ограничений пользоваться сервисами", - сказали в пресс-службе. Ранее в субботу центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries, причиной названа авария на одном из центров обработки данных (ЦОДов), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
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wildberries, сбой
Экономика, Wildberries, сбой
В Wildberries сообщили об устранении проблем в работе сервисов
Wildberries: проблема в работе сервисов устранена, все работает стабильно
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Специалисты маркетплейса Wildberries устранили проблему, возникшую в работе сервисов, сейчас все работает стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Все сервисы маркетплейса Wildberries работают стабильно. Специалисты устранили возникшую аномалию, и наши пользователи снова могут без каких-либо ограничений пользоваться сервисами", - сказали в пресс-службе.
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries
Ранее в субботу центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал сбой в работе сервисов Wildberries, причиной названа авария на одном из центров обработки данных (ЦОДов), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.