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Якутия вышла на второе место в стране по добыче золота

Якутия вышла на второе место в стране по добыче золота - 18.01.2025, ПРАЙМ

Якутия вышла на второе место в стране по добыче золота

Якутия, добыв в 2024 году 55 тонн золота, впервые вышла на второе место в стране по добыче этого металла, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера –... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T21:05+0300

2025-01-18T21:05+0300

2025-01-18T21:05+0300

экономика

добыча золота

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МОСКВА, 18 янв – ПРАЙМ. Якутия, добыв в 2024 году 55 тонн золота, впервые вышла на второе место в стране по добыче этого металла, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева со ссылкой на главу республики Айсена Николаева. Трутнев провел второй день "январских слушаний" – выездного совещания по подведению итогов работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в 2024 году и приоритетным задачам на 2025 год. Об укреплении экономики Якутии рассказал Николаев, отметив, что ВРП оценивается в 2,5 триллиона рублей - рост на 3,2%. "Рост в промышленности превысил среднероссийский темп почти в два раза и достиг 8,1%. Мы впервые вышли на второе место в стране по добыче угля с объёмом 49,5 миллиона тонн и по добыче золота с объёмом 55 тонн", – приводятся в сообщении слова Николаева. По его данным, за 2024 год привлечён рекордный объём инвестиций - более 780 миллиардов рублей, введён в эксплуатацию 61 социальный объект, в том числе 24 по линии нацпроектов. За год построено 750,4 тысячи квадратных метра жилья, что является рекордом за всю историю региона. "В 2025 году власти региона нацелены ввести в эксплуатацию 54 объекта социального назначения. Планируется открытие Арктического центра эпоса и искусств – культурного кластера мирового уровня. В рамках мастер-плана развития Якутской агломерации строится 20 объектов, из них в этом году будет введено шесть. В Нерюнгринской агломерации реализуется 10 мероприятий, в том числе пять со сроком ввода объектов в текущем году", - сказано в сообщении. Уточняется, что Якутия задаёт стандарты креативных индустрий и спортивных мероприятий для других регионов страны. Пятую часть всех международных наград российского кино в 2024 году завоевали якутские фильмы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

добыча золота