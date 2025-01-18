"Полностью развернуты". США начали размещать в ЕС новые ядерные авиабомбы
NNSA: США начали размещать в Европе модифицированные ядерные авиабомбы
*взрыв
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали размещать на территории Европы модифицированные ядерные авиабомбы. Об этом в своем выступлении в Институте Гудзона заявила глава Национального агентства по ядерной безопасности США (NNSA) Джилл Хруби.
По ее словам, "новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты на передовых рубежах, и мы увеличили использование НАТО наших ядерных возможностей".
Обращает на себя внимание тот факт, что NNSA не раскрывает общее количество указанных боеприпасов. Лишь сообщается, что они были произведены в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси.
Авиабомбы B61-12 имеют ряд существенных отличий от своих предшественниц - вариантов 3, 4, 7 и 10. В частности, B61-12 менее мощные (0,3-50 килотонн). Но меньшая мощность компенсируется новым хвостовым оперением, позволяющим не спускать ее с парашютом, что предусматривалось для более ранних модификаций, а сбрасывать боеприпас с бомбардировщика, летящего на большой высоте. После этого B61-12 планирует на цель, которая может располагаться на значительном расстоянии, и при необходимости "подруливать" к ней.
Обращает на себя внимание тот факт, что NNSA не раскрывает общее количество указанных боеприпасов. Лишь сообщается, что они были произведены в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси.
Авиабомбы B61-12 имеют ряд существенных отличий от своих предшественниц - вариантов 3, 4, 7 и 10. В частности, B61-12 менее мощные (0,3-50 килотонн). Но меньшая мощность компенсируется новым хвостовым оперением, позволяющим не спускать ее с парашютом, что предусматривалось для более ранних модификаций, а сбрасывать боеприпас с бомбардировщика, летящего на большой высоте. После этого B61-12 планирует на цель, которая может располагаться на значительном расстоянии, и при необходимости "подруливать" к ней.