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Захарова прокомментировала выводы разведки США о "гаванском синдроме" - 18.01.2025, ПРАЙМ
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Захарова прокомментировала выводы разведки США о "гаванском синдроме"
Захарова прокомментировала выводы разведки США о "гаванском синдроме" - 18.01.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала выводы разведки США о "гаванском синдроме"
Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведмства Мария Захарова прокомментировала последние выводы ряда разведывательных служб США о том, что причиной... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T13:56+0300
2025-01-18T13:56+0300
россия
сша
мид
мария захарова
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведмства Мария Захарова прокомментировала последние выводы ряда разведывательных служб США о том, что причиной "гаванского синдрома" могло стать "загадочное оружие, использованное иностранным противником", отметив при этом, что это еще не конец истории.“В последние дни пребывания Байдена у власти выяснилось, что сверчки... не виноваты. Оказалось, что помутнения рассудка и головные боли у дипломатов в Гаване всё же, как говорится в отчёте, могли стать результатом применения "новейшего оружия", - написала она в своем Telegram-канале.Американцы еще в 2018 году пришли к выводу, что шум, "который якобы слышали пострадавшие", — это стрекот сверчков из семейства короткокрылых, напомнила Захарова. В 2022 году комиссия, состоявшая из представителей спецслужб и медработников, заявила, что причиной головных болей американских дипломатов стали частые стрессы на работе, "и никакие русские ЧВК, хакеры, спецназовцы тут ни при чем", отметила она.Захарова упомянула, что в январе 2025 года, за 10 дней до смены власти, Национальный совет по разведке США опубликовал сенсационный отчет, в котором и "версия со сверчками, и версия со стрессами признаются несостоятельными"."И вновь главной причиной головной боли у американских дипломатов стало 'загадочное оружие, использованное иностранным противником'. Независимая группа экспертов, созванная разведывательным сообществом, предположила, что 'энергетическое оружие может использовать импульсную электромагнитную энергию, особенно в радиочастотном диапазоне'. И ведь это еще не конец", - резюмировала она.В конце прошлого года специальный комитет по разведке сената США, несмотря на позицию разведсообщества об отсутствии связи "гаванского синдрома" с иностранными государствами, призвал собирать информацию о “новых технологиях иностранных противников, включая направленное энергетическое оружие".Проявлениями "гаванского синдрома" являются головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом — впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Венесуэле, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
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россия, сша, мид, мария захарова
РОССИЯ, США, МИД, Мария Захарова
13:56 18.01.2025
 
Захарова прокомментировала выводы разведки США о "гаванском синдроме"

Захарова назвала гаванский синдром следствием применения новейшего оружия

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведмства Мария Захарова прокомментировала последние выводы ряда разведывательных служб США о том, что причиной "гаванского синдрома" могло стать "загадочное оружие, использованное иностранным противником", отметив при этом, что это еще не конец истории.
“В последние дни пребывания Байдена у власти выяснилось, что сверчки... не виноваты. Оказалось, что помутнения рассудка и головные боли у дипломатов в Гаване всё же, как говорится в отчёте, могли стать результатом применения "новейшего оружия", - написала она в своем Telegram-канале.
Американцы еще в 2018 году пришли к выводу, что шум, "который якобы слышали пострадавшие", — это стрекот сверчков из семейства короткокрылых, напомнила Захарова. В 2022 году комиссия, состоявшая из представителей спецслужб и медработников, заявила, что причиной головных болей американских дипломатов стали частые стрессы на работе, "и никакие русские ЧВК, хакеры, спецназовцы тут ни при чем", отметила она.
Захарова упомянула, что в январе 2025 года, за 10 дней до смены власти, Национальный совет по разведке США опубликовал сенсационный отчет, в котором и "версия со сверчками, и версия со стрессами признаются несостоятельными".
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"И вновь главной причиной головной боли у американских дипломатов стало 'загадочное оружие, использованное иностранным противником'. Независимая группа экспертов, созванная разведывательным сообществом, предположила, что 'энергетическое оружие может использовать импульсную электромагнитную энергию, особенно в радиочастотном диапазоне'. И ведь это еще не конец", - резюмировала она.
В конце прошлого года специальный комитет по разведке сената США, несмотря на позицию разведсообщества об отсутствии связи "гаванского синдрома" с иностранными государствами, призвал собирать информацию о “новых технологиях иностранных противников, включая направленное энергетическое оружие".
Проявлениями "гаванского синдрома" являются головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом — впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Венесуэле, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
 
РОССИЯСШАМИДМария Захарова
 
 
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