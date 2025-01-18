https://1prime.ru/20250118/zakharova-854300550.html

Захарова прокомментировала выводы разведки США о "гаванском синдроме"

Захарова прокомментировала выводы разведки США о "гаванском синдроме" - 18.01.2025, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала выводы разведки США о "гаванском синдроме"

Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведмства Мария Захарова прокомментировала последние выводы ряда разведывательных служб США о том, что причиной... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T13:56+0300

2025-01-18T13:56+0300

2025-01-18T13:56+0300

россия

сша

мид

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/84244/92/842449268_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_4a43c65ac4ccf5b68fcbb21b1520253b.jpg

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского внешнеполитического ведмства Мария Захарова прокомментировала последние выводы ряда разведывательных служб США о том, что причиной "гаванского синдрома" могло стать "загадочное оружие, использованное иностранным противником", отметив при этом, что это еще не конец истории.“В последние дни пребывания Байдена у власти выяснилось, что сверчки... не виноваты. Оказалось, что помутнения рассудка и головные боли у дипломатов в Гаване всё же, как говорится в отчёте, могли стать результатом применения "новейшего оружия", - написала она в своем Telegram-канале.Американцы еще в 2018 году пришли к выводу, что шум, "который якобы слышали пострадавшие", — это стрекот сверчков из семейства короткокрылых, напомнила Захарова. В 2022 году комиссия, состоявшая из представителей спецслужб и медработников, заявила, что причиной головных болей американских дипломатов стали частые стрессы на работе, "и никакие русские ЧВК, хакеры, спецназовцы тут ни при чем", отметила она.Захарова упомянула, что в январе 2025 года, за 10 дней до смены власти, Национальный совет по разведке США опубликовал сенсационный отчет, в котором и "версия со сверчками, и версия со стрессами признаются несостоятельными"."И вновь главной причиной головной боли у американских дипломатов стало 'загадочное оружие, использованное иностранным противником'. Независимая группа экспертов, созванная разведывательным сообществом, предположила, что 'энергетическое оружие может использовать импульсную электромагнитную энергию, особенно в радиочастотном диапазоне'. И ведь это еще не конец", - резюмировала она.В конце прошлого года специальный комитет по разведке сената США, несмотря на позицию разведсообщества об отсутствии связи "гаванского синдрома" с иностранными государствами, призвал собирать информацию о “новых технологиях иностранных противников, включая направленное энергетическое оружие".Проявлениями "гаванского синдрома" являются головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом — впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Венесуэле, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.

https://1prime.ru/20250116/tsitata-854251726.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, мид, мария захарова