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Al Araby: Сирия запретила импорт российских товаров
Al Araby: Сирия запретила импорт российских товаров - 18.01.2025, ПРАЙМ
Al Araby: Сирия запретила импорт российских товаров
Сирийские власти ввели запрет на импорт товаров из Российской Федерации, а также из Израиля и Ирана, передает издание Al Araby, ссылаясь на Минфин Сирии. | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T18:52+0300
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Сирийские власти ввели запрет на импорт товаров из Российской Федерации, а также из Израиля и Ирана, передает издание Al Araby, ссылаясь на Минфин Сирии.Сирийские власти объявили, что незаконно ввезенные на территорию страны товары ожидает конфискация, сообщили корреспонденты Al Araby, отметив, что поставка в Сирию товаров из Израиля запрещена уже много лет.Вводятся и другие ограничения. Так, указ Главного управления сухопутных, морских портов и аэропортов запретил въезжать в Сирию гражданам Ирана и Израиля. Как отмечает Al Araby, на сегодняшний день это ограничение на российских граждан не распространяется.Как сообщалось ранее, учредительное собрание Сирии, в состав которого войдут свыше 1500 человек, планирует рассмотреть вопрос о проведении новых выборов в Народный совет (парламент).
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россия, товары
Экономика, РОССИЯ, товары
Al Araby: Сирия запретила импорт российских товаров
Al Araby: Сирия запретила импорт товаров из России, Израиля и Ирана
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ.
Сирийские власти ввели запрет на импорт товаров из Российской Федерации, а также из Израиля и Ирана, передает издание Al Araby
, ссылаясь на Минфин Сирии.
Сирийские власти объявили, что незаконно ввезенные на территорию страны товары ожидает конфискация, сообщили корреспонденты Al Araby, отметив, что поставка в Сирию товаров из Израиля запрещена уже много лет.
Вводятся и другие ограничения. Так, указ Главного управления сухопутных, морских портов и аэропортов запретил въезжать в Сирию гражданам Ирана и Израиля. Как отмечает Al Araby, на сегодняшний день это ограничение на российских граждан не распространяется.
Дефицит бюджета Сирии на 2025 год составил почти миллиард долларов
Как сообщалось ранее, учредительное собрание Сирии, в состав которого войдут свыше 1500 человек, планирует рассмотреть вопрос о проведении новых выборов в Народный совет (парламент).