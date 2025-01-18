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"На крючке". У кого может внезапно исчезнуть часть зарплаты - 18.01.2025, ПРАЙМ
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"На крючке". У кого может внезапно исчезнуть часть зарплаты
"На крючке". У кого может внезапно исчезнуть часть зарплаты - 18.01.2025, ПРАЙМ
"На крючке". У кого может внезапно исчезнуть часть зарплаты
Единственный способ снижения зарплаты работнику – это изменение условий его трудового договора. Гораздо проще убрать надбавки за ту или иную деятельность. Об... | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T02:02+0300
2025-01-18T02:02+0300
общество
анна иванова
bgp litigation
зарплата
уровень зарплат
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Единственный способ снижения зарплаты работнику – это изменение условий его трудового договора. Гораздо проще убрать надбавки за ту или иную деятельность. Об этом агентству "Прайм" рассказала Анна Иванова, партнер практики трудового права BGP Litigation.По ее словам, изменение условий предусмотрено статьей 74 Трудового кодекса РФ. Сделать это нелегко, потому что у компании должно быть четкое объяснение."Работника надо уведомить письменно за два месяца и спросить, готов ли он продолжить работу в новых условиях. Если работник не согласен, то работодатель должен предлагать ему все вакансии в компании вплоть до увольнения, а после уволить с выплатой выходного пособий в размере двухнедельного заработка", - разъясняет юрист.Если компания решила снизить оклад в одностороннем порядке, то должны сократиться и трудовые обязанности. Например, сотрудник руководил отделом бухгалтерии в 10 человек, но после передачи функции на аутсорсинг работник остался в единственном лице. Поскольку нагрузка сократилась, то и оплата труда может быть снижена.Суды субъективно подходят к таким историям и могут в половине случаев признать причины снижения зарплаты уважительными, а в другой половине – нет. Ключевую роль, по словам Ивановой, играет то, как это оформлено на бумаге.Вторым примером снижения зарплаты является сокращение или полная отмена надбавки или переменной части оклада, которые не прописаны в трудовом договоре, а выплачиваются на основании приказа работодателя."Многие компании держат работников "на крючке", чтобы в случае конфликта лишить переменных выплат до повиновения сотрудника или чтобы подтолкнуть его к увольнению", - объясняет юрист.Как подчеркивает эксперт, работникам надо помнить, что любые выплаты, которые не закреплены в трудовом договоре, могут исчезнуть. "Шансы вернуть их по суду невелики", - заключила Анна Иванова.
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общество , анна иванова, bgp litigation, зарплата, уровень зарплат
Общество , Анна Иванова, BGP Litigation, зарплата, уровень зарплат
02:02 18.01.2025
 
"На крючке". У кого может внезапно исчезнуть часть зарплаты

Юрист Иванова: снизить зарплату работнику могут, убрав надбавки и доплаты

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты России
Монеты России - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Единственный способ снижения зарплаты работнику – это изменение условий его трудового договора. Гораздо проще убрать надбавки за ту или иную деятельность. Об этом агентству "Прайм" рассказала Анна Иванова, партнер практики трудового права BGP Litigation.
По ее словам, изменение условий предусмотрено статьей 74 Трудового кодекса РФ. Сделать это нелегко, потому что у компании должно быть четкое объяснение.
"Работника надо уведомить письменно за два месяца и спросить, готов ли он продолжить работу в новых условиях. Если работник не согласен, то работодатель должен предлагать ему все вакансии в компании вплоть до увольнения, а после уволить с выплатой выходного пособий в размере двухнедельного заработка", - разъясняет юрист.
Если компания решила снизить оклад в одностороннем порядке, то должны сократиться и трудовые обязанности. Например, сотрудник руководил отделом бухгалтерии в 10 человек, но после передачи функции на аутсорсинг работник остался в единственном лице. Поскольку нагрузка сократилась, то и оплата труда может быть снижена.
Суды субъективно подходят к таким историям и могут в половине случаев признать причины снижения зарплаты уважительными, а в другой половине – нет. Ключевую роль, по словам Ивановой, играет то, как это оформлено на бумаге.
Вторым примером снижения зарплаты является сокращение или полная отмена надбавки или переменной части оклада, которые не прописаны в трудовом договоре, а выплачиваются на основании приказа работодателя.
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Названы работники, чья зарплата в январе окажется меньше обычной
14 января, 02:02
"Многие компании держат работников "на крючке", чтобы в случае конфликта лишить переменных выплат до повиновения сотрудника или чтобы подтолкнуть его к увольнению", - объясняет юрист.
Как подчеркивает эксперт, работникам надо помнить, что любые выплаты, которые не закреплены в трудовом договоре, могут исчезнуть. "Шансы вернуть их по суду невелики", - заключила Анна Иванова.
 
ОбществоАнна ИвановаBGP Litigationзарплатауровень зарплат
 
 
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