https://1prime.ru/20250118/zelenskiy-854298140.html
Зеленский снова оскорбительно высказался в адрес премьера Словакии
Зеленский снова оскорбительно высказался в адрес премьера Словакии - 18.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский снова оскорбительно высказался в адрес премьера Словакии
Украинский лидер Владимир Зеленский снова сделал провокационные высказывания в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо. | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T09:12+0300
2025-01-18T09:12+0300
2025-01-18T09:12+0300
украина
словакия
владимир зеленский
роберт фицо
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский снова сделал провокационные высказывания в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Так, в беседе с агентством Bloomberg он заявил, что встречу с Фицо запланировать невозможно, так как словацкий лидер часто пропускает пункты назначения. В качестве примера Зеленский упомянул, что вместо поездки в Давос Фицо может оказаться в Сочи.Ранее, после предложения Фицо встретиться на словацкой земле после прекращения транзита газа из России, Зеленский ответил довольно дерзко. Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сравнил приглашение Зеленского с "предложением выпить пива". Хотя встреча не состоялась, в пятницу Зеленский встретился в Киеве с представителями словацкой оппозиции. Фицо, в свою очередь, заявил, что предложил Зеленскому провести встречу на Давосском форуме.Зеленский также отметил, что не может вести серьезные переговоры с Фицо, так как тот "может поехать в Давос, но в конечном итоге оказаться в Сочи". Президент Украины выразил недоумение по поводу того, кто организует поездки Фицо, поскольку тот постоянно изменяет свои планы.До этого Зеленский, после резких слов в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана, начал регулярно комментировать действия Фицо в агрессивном тоне. В одном из своих последних заявлений он обвинил словацкого премьера в открытии второго энергетического фронта против Украины по указанию Москвы.Кроме того, Зеленский упрекнул Фицо в том, что тот заинтересован только в российских энергоресурсах и якобы стремится к отказу Европы от американского газа. Он призвал словацкие силовые структуры обратить внимание на возможные "сомнительные схемы" оплаты российского газа. Также Фицо рассказал, что во время переговоров в Брюсселе Зеленский предложил ему 500 миллионов евро "из замороженных российских активов" в обмен на согласие Словакии на вступление Украины в НАТО.Глава киевского режима ранее пытался унизить Орбана, утверждая, что не позволит ему выступать в роли посредника в урегулировании конфликта. В ответ на это Орбан сказал, что не поддастся на провокации.
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украина, словакия, владимир зеленский, роберт фицо
УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Владимир Зеленский, Роберт Фицо
Зеленский снова оскорбительно высказался в адрес премьера Словакии
Зеленский снова оскорбительно высказался в адрес премьера Словакии Фицо
МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский снова сделал провокационные высказывания в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Так, в беседе с агентством Bloomberg он заявил, что встречу с Фицо запланировать невозможно, так как словацкий лидер часто пропускает пункты назначения. В качестве примера Зеленский упомянул, что вместо поездки в Давос Фицо может оказаться в Сочи.
Ранее, после предложения Фицо встретиться на словацкой земле после прекращения транзита газа из России, Зеленский ответил довольно дерзко. Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сравнил приглашение Зеленского с "предложением выпить пива". Хотя встреча не состоялась, в пятницу Зеленский встретился в Киеве с представителями словацкой оппозиции. Фицо, в свою очередь, заявил, что предложил Зеленскому провести встречу на Давосском форуме.
Зеленский также отметил, что не может вести серьезные переговоры с Фицо, так как тот "может поехать в Давос, но в конечном итоге оказаться в Сочи". Президент Украины выразил недоумение по поводу того, кто организует поездки Фицо, поскольку тот постоянно изменяет свои планы.
Депутат Верховной рады раскрыл зловещий план Зеленского
До этого Зеленский, после резких слов в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана, начал регулярно комментировать действия Фицо в агрессивном тоне. В одном из своих последних заявлений он обвинил словацкого премьера в открытии второго энергетического фронта против Украины по указанию Москвы.
Кроме того, Зеленский упрекнул Фицо в том, что тот заинтересован только в российских энергоресурсах и якобы стремится к отказу Европы от американского газа. Он призвал словацкие силовые структуры обратить внимание на возможные "сомнительные схемы" оплаты российского газа. Также Фицо рассказал, что во время переговоров в Брюсселе Зеленский предложил ему 500 миллионов евро "из замороженных российских активов" в обмен на согласие Словакии на вступление Украины в НАТО.
Глава киевского режима ранее пытался унизить Орбана, утверждая, что не позволит ему выступать в роли посредника в урегулировании конфликта. В ответ на это Орбан сказал, что не поддастся на провокации.