https://1prime.ru/20250118/zelenskiy-854298140.html

Зеленский снова оскорбительно высказался в адрес премьера Словакии

Зеленский снова оскорбительно высказался в адрес премьера Словакии - 18.01.2025, ПРАЙМ

Зеленский снова оскорбительно высказался в адрес премьера Словакии

Украинский лидер Владимир Зеленский снова сделал провокационные высказывания в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо. | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T09:12+0300

2025-01-18T09:12+0300

2025-01-18T09:12+0300

украина

словакия

владимир зеленский

роберт фицо

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский снова сделал провокационные высказывания в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Так, в беседе с агентством Bloomberg он заявил, что встречу с Фицо запланировать невозможно, так как словацкий лидер часто пропускает пункты назначения. В качестве примера Зеленский упомянул, что вместо поездки в Давос Фицо может оказаться в Сочи.Ранее, после предложения Фицо встретиться на словацкой земле после прекращения транзита газа из России, Зеленский ответил довольно дерзко. Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сравнил приглашение Зеленского с "предложением выпить пива". Хотя встреча не состоялась, в пятницу Зеленский встретился в Киеве с представителями словацкой оппозиции. Фицо, в свою очередь, заявил, что предложил Зеленскому провести встречу на Давосском форуме.Зеленский также отметил, что не может вести серьезные переговоры с Фицо, так как тот "может поехать в Давос, но в конечном итоге оказаться в Сочи". Президент Украины выразил недоумение по поводу того, кто организует поездки Фицо, поскольку тот постоянно изменяет свои планы.До этого Зеленский, после резких слов в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана, начал регулярно комментировать действия Фицо в агрессивном тоне. В одном из своих последних заявлений он обвинил словацкого премьера в открытии второго энергетического фронта против Украины по указанию Москвы.Кроме того, Зеленский упрекнул Фицо в том, что тот заинтересован только в российских энергоресурсах и якобы стремится к отказу Европы от американского газа. Он призвал словацкие силовые структуры обратить внимание на возможные "сомнительные схемы" оплаты российского газа. Также Фицо рассказал, что во время переговоров в Брюсселе Зеленский предложил ему 500 миллионов евро "из замороженных российских активов" в обмен на согласие Словакии на вступление Украины в НАТО.Глава киевского режима ранее пытался унизить Орбана, утверждая, что не позволит ему выступать в роли посредника в урегулировании конфликта. В ответ на это Орбан сказал, что не поддастся на провокации.

https://1prime.ru/20250117/zelenskiy-854276916.html

украина

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, словакия, владимир зеленский, роберт фицо