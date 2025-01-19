https://1prime.ru/20250119/avariya-854308968.html

Разведка Запада сделала вывод насчет следа РФ в разрыве кабелей на Балтике

Разведка Запада сделала вывод насчет следа РФ в разрыве кабелей на Балтике - 19.01.2025, ПРАЙМ

Разведка Запада сделала вывод насчет следа РФ в разрыве кабелей на Балтике

Спецслужбы Запада не нашли никаких улик, указывающих на причастность Российской Федерации к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Расследование... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T16:54+0300

2025-01-19T16:54+0300

2025-01-19T16:59+0300

происшествия

россия

авария

балтийское море

https://cdnn.1prime.ru/img/84200/36/842003674_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_eb966e55ca60f463a0d77a644e74dff0.jpg

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Спецслужбы Запада не нашли никаких улик, указывающих на причастность Российской Федерации к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Расследование показало, что кабели были повреждены в результате ошибочных действий экипажей проплывающих судов. Об этом рассказывается в публикации газеты Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществе.Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что заявления о якобы причастности Российской Федерации к повреждению кабелей на Балтике преследуют цель чинить препятствия экспортным поставкам нефти из России и произвольно ограничить судоходство в акватории. Как в этой связи утверждается в статье WP, представители разведок Европы и США заявили, что повреждения подводных кабелей, "скорее всего, были результатом морских аварий, а не российского саботажа".По данным издания, спецслужбы США и Евросоюза приходят к консенсусу в отношении именно этого вывода, и склонны считать, что причиной повреждений кабелей "стали несчастные случаи, вызванные "неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов".

https://1prime.ru/20250116/kabeli-854246164.html

балтийское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авария, балтийское море