https://1prime.ru/20250119/avariya-854308968.html
Разведка Запада сделала вывод насчет следа РФ в разрыве кабелей на Балтике
Разведка Запада сделала вывод насчет следа РФ в разрыве кабелей на Балтике - 19.01.2025, ПРАЙМ
Разведка Запада сделала вывод насчет следа РФ в разрыве кабелей на Балтике
Спецслужбы Запада не нашли никаких улик, указывающих на причастность Российской Федерации к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Расследование... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T16:54+0300
2025-01-19T16:54+0300
2025-01-19T16:59+0300
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Спецслужбы Запада не нашли никаких улик, указывающих на причастность Российской Федерации к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Расследование показало, что кабели были повреждены в результате ошибочных действий экипажей проплывающих судов. Об этом рассказывается в публикации газеты Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществе.Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что заявления о якобы причастности Российской Федерации к повреждению кабелей на Балтике преследуют цель чинить препятствия экспортным поставкам нефти из России и произвольно ограничить судоходство в акватории. Как в этой связи утверждается в статье WP, представители разведок Европы и США заявили, что повреждения подводных кабелей, "скорее всего, были результатом морских аварий, а не российского саботажа".По данным издания, спецслужбы США и Евросоюза приходят к консенсусу в отношении именно этого вывода, и склонны считать, что причиной повреждений кабелей "стали несчастные случаи, вызванные "неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов".
https://1prime.ru/20250116/kabeli-854246164.html
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россия, авария, балтийское море
Происшествия, РОССИЯ, авария, Балтийское море
Разведка Запада сделала вывод насчет следа РФ в разрыве кабелей на Балтике
WP: спецслужбы Запада решили, что РФ не причастна к разрыву кабелей на Балтике
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Спецслужбы Запада не нашли никаких улик, указывающих на причастность Российской Федерации к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Расследование показало, что кабели были повреждены в результате ошибочных действий экипажей проплывающих судов. Об этом рассказывается в публикации газеты Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществе.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что заявления о якобы причастности Российской Федерации к повреждению кабелей на Балтике преследуют цель чинить препятствия экспортным поставкам нефти из России и произвольно ограничить судоходство в акватории.
Как в этой связи утверждается в статье WP, представители разведок Европы и США заявили, что повреждения подводных кабелей, "скорее всего, были результатом морских аварий, а не российского саботажа".
В МИД прокомментировали заявления о следе России в повреждении кабелей
По данным издания, спецслужбы США и Евросоюза приходят к консенсусу в отношении именно этого вывода, и склонны считать, что причиной повреждений кабелей "стали несчастные случаи, вызванные "неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов".