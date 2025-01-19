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Разведка Запада сделала вывод насчет следа РФ в разрыве кабелей на Балтике - 19.01.2025, ПРАЙМ
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Разведка Запада сделала вывод насчет следа РФ в разрыве кабелей на Балтике
Разведка Запада сделала вывод насчет следа РФ в разрыве кабелей на Балтике - 19.01.2025, ПРАЙМ
Разведка Запада сделала вывод насчет следа РФ в разрыве кабелей на Балтике
Спецслужбы Запада не нашли никаких улик, указывающих на причастность Российской Федерации к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Расследование... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T16:54+0300
2025-01-19T16:59+0300
происшествия
россия
авария
балтийское море
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Спецслужбы Запада не нашли никаких улик, указывающих на причастность Российской Федерации к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Расследование показало, что кабели были повреждены в результате ошибочных действий экипажей проплывающих судов. Об этом рассказывается в публикации газеты Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществе.Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что заявления о якобы причастности Российской Федерации к повреждению кабелей на Балтике преследуют цель чинить препятствия экспортным поставкам нефти из России и произвольно ограничить судоходство в акватории. Как в этой связи утверждается в статье WP, представители разведок Европы и США заявили, что повреждения подводных кабелей, "скорее всего, были результатом морских аварий, а не российского саботажа".По данным издания, спецслужбы США и Евросоюза приходят к консенсусу в отношении именно этого вывода, и склонны считать, что причиной повреждений кабелей "стали несчастные случаи, вызванные "неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов".
https://1prime.ru/20250116/kabeli-854246164.html
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россия, авария, балтийское море
Происшествия, РОССИЯ, авария, Балтийское море
16:54 19.01.2025 (обновлено: 16:59 19.01.2025)
 
Разведка Запада сделала вывод насчет следа РФ в разрыве кабелей на Балтике

WP: спецслужбы Запада решили, что РФ не причастна к разрыву кабелей на Балтике

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкВид на Балтийское море
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Спецслужбы Запада не нашли никаких улик, указывающих на причастность Российской Федерации к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Расследование показало, что кабели были повреждены в результате ошибочных действий экипажей проплывающих судов. Об этом рассказывается в публикации газеты Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществе.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что заявления о якобы причастности Российской Федерации к повреждению кабелей на Балтике преследуют цель чинить препятствия экспортным поставкам нефти из России и произвольно ограничить судоходство в акватории.
Как в этой связи утверждается в статье WP, представители разведок Европы и США заявили, что повреждения подводных кабелей, "скорее всего, были результатом морских аварий, а не российского саботажа".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
В МИД прокомментировали заявления о следе России в повреждении кабелей
16 января, 13:41
По данным издания, спецслужбы США и Евросоюза приходят к консенсусу в отношении именно этого вывода, и склонны считать, что причиной повреждений кабелей "стали несчастные случаи, вызванные "неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов".
 
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