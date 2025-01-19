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Медведев назвал Байдена ходячим мертвецом
Медведев назвал Байдена ходячим мертвецом - 19.01.2025, ПРАЙМ
Медведев назвал Байдена ходячим мертвецом
Администрация уходящего президента США Джо Байдена сознательно оставила своим преемникам тяжелое наследство в отношениях с Москвой, заявил зампред Совбеза РФ... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T09:59+0300
2025-01-19T09:59+0300
2025-01-19T09:59+0300
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Администрация уходящего президента США Джо Байдена сознательно оставила своим преемникам тяжелое наследство в отношениях с Москвой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав Байдена "ходячим мертвецом". "Если беда Байдена в его неадекватности, то вина его администрации в том, что на российском треке она сознательно оставила очень тяжёлое кризисное наследство своим преемникам", - написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя окончание президентского срока Джо Байдена. Медведев отметил, что "на примере ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена" можно проследить путь, как опытный политик "постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика".
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россия, сша, дмитрий медведев
РОССИЯ, США, Дмитрий Медведев
Медведев назвал Байдена ходячим мертвецом
Медведев: администрация Байдена оставила тяжелое наследство своим преемникам
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Администрация уходящего президента США Джо Байдена сознательно оставила своим преемникам тяжелое наследство в отношениях с Москвой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав Байдена "ходячим мертвецом".
"Если беда Байдена в его неадекватности, то вина его администрации в том, что на российском треке она сознательно оставила очень тяжёлое кризисное наследство своим преемникам", - написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя окончание президентского срока Джо Байдена.
Медведев отметил, что "на примере ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена" можно проследить путь, как опытный политик "постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика".
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