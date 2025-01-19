https://1prime.ru/20250119/bjudzhet-854304945.html

Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам

Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам - 19.01.2025, ПРАЙМ

Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам

Федеральный бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T02:32+0300

2025-01-19T02:32+0300

2025-01-19T02:32+0300

экономика

финансы

россия

рф

москва

росстат

росстат

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854304945.jpg?1737243135

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%. Кроме того, правительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель дополнительного повышения составит 2,22%. Инфляция в России в 2024 году составила 9,52%, сообщили ранее в Росстате. "Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам", - сказала депутат Госдумы. Она отметила, что индексация страховых пенсий затронет порядка 40 миллионов российских пенсионеров.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, москва, росстат, росстат, госдума