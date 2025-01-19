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Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам
Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам - 19.01.2025, ПРАЙМ
Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам
Федеральный бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T02:32+0300
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.
Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%. Кроме того, правительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель дополнительного повышения составит 2,22%. Инфляция в России в 2024 году составила 9,52%, сообщили ранее в Росстате.
"Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам", - сказала депутат Госдумы.
Она отметила, что индексация страховых пенсий затронет порядка 40 миллионов российских пенсионеров.
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Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Росстат, РОССТАТ, Госдума
Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам
Депутат Стенякина: бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий россиянам, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.
Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%. Кроме того, правительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель дополнительного повышения составит 2,22%. Инфляция в России в 2024 году составила 9,52%, сообщили ранее в Росстате.
"Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам", - сказала депутат Госдумы.
Она отметила, что индексация страховых пенсий затронет порядка 40 миллионов российских пенсионеров.