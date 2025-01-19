https://1prime.ru/20250119/evropa-854308319.html

"Худшее, что было в Европе". В ЕС парадоксально ответили на выпад Маска

"Худшее, что было в Европе". В ЕС парадоксально ответили на выпад Маска - 19.01.2025, ПРАЙМ

"Худшее, что было в Европе". В ЕС парадоксально ответили на выпад Маска

Создание Евросоюза и НАТО - худшее, что произошло на европейском континенте со времени окончания Второй мировой войны. Такое мнение в социальной сети Х высказал | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T15:17+0300

2025-01-19T15:17+0300

2025-01-19T15:21+0300

политика

илон маск

европа

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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Создание Евросоюза и НАТО - худшее, что произошло на европейском континенте со времени окончания Второй мировой войны. Такое мнение в социальной сети Х высказал геополитический эксперт, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.Таким образом профессор прокомментировал публикацию известного предпринимателя Илона Маска о тотальном пессимизме в Европе, способном, по мнению миллиардера, привести к ее концу."Честно говоря, надежды нет, если только некоторые страны не начнут выходить из ЕС и НАТО. Это худшее, что случалось на этом континентом со времен Второй мировой войны", — ответил Малинен.При этом он подчеркнул, что Европа как таковая - не плохая, а плохой ее делают коррумпированные европейские лидеры и влияние "глубинного государства" Соединенных Штатов.Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с Asia Times тоже отметила упаднические настроения, царящие в Европе. По ее словам, европейцы все чаще разочаровываются и впадают в отчаяние, а это чревато массовыми беспорядками и антиправительственными выступлениями.

https://1prime.ru/20250118/evropa-854297794.html

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илон маск, европа, экспертное мнение