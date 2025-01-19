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"Худшее, что было в Европе". В ЕС парадоксально ответили на выпад Маска - 19.01.2025, ПРАЙМ
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Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250119/evropa-854308319.html
"Худшее, что было в Европе". В ЕС парадоксально ответили на выпад Маска
"Худшее, что было в Европе". В ЕС парадоксально ответили на выпад Маска - 19.01.2025, ПРАЙМ
"Худшее, что было в Европе". В ЕС парадоксально ответили на выпад Маска
Создание Евросоюза и НАТО - худшее, что произошло на европейском континенте со времени окончания Второй мировой войны. Такое мнение в социальной сети Х высказал | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T15:17+0300
2025-01-19T15:21+0300
политика
илон маск
европа
экспертное мнение
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Создание Евросоюза и НАТО - худшее, что произошло на европейском континенте со времени окончания Второй мировой войны. Такое мнение в социальной сети Х высказал геополитический эксперт, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.Таким образом профессор прокомментировал публикацию известного предпринимателя Илона Маска о тотальном пессимизме в Европе, способном, по мнению миллиардера, привести к ее концу."Честно говоря, надежды нет, если только некоторые страны не начнут выходить из ЕС и НАТО. Это худшее, что случалось на этом континентом со времен Второй мировой войны", — ответил Малинен.При этом он подчеркнул, что Европа как таковая - не плохая, а плохой ее делают коррумпированные европейские лидеры и влияние "глубинного государства" Соединенных Штатов.Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с Asia Times тоже отметила упаднические настроения, царящие в Европе. По ее словам, европейцы все чаще разочаровываются и впадают в отчаяние, а это чревато массовыми беспорядками и антиправительственными выступлениями.
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илон маск, европа, экспертное мнение
Политика, Илон Маск, ЕВРОПА, экспертное мнение
15:17 19.01.2025 (обновлено: 15:21 19.01.2025)
 
"Худшее, что было в Европе". В ЕС парадоксально ответили на выпад Маска

Профессор Малинен назвал создание ЕС и НАТО худшим, что происходило с Европой

© fotolia.com / Anton BalazhЕвропа
Европа - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© fotolia.com / Anton Balazh
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Создание Евросоюза и НАТО - худшее, что произошло на европейском континенте со времени окончания Второй мировой войны. Такое мнение в социальной сети Х высказал геополитический эксперт, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Таким образом профессор прокомментировал публикацию известного предпринимателя Илона Маска о тотальном пессимизме в Европе, способном, по мнению миллиардера, привести к ее концу.
"Честно говоря, надежды нет, если только некоторые страны не начнут выходить из ЕС и НАТО. Это худшее, что случалось на этом континентом со времен Второй мировой войны", — ответил Малинен.
При этом он подчеркнул, что Европа как таковая - не плохая, а плохой ее делают коррумпированные европейские лидеры и влияние "глубинного государства" Соединенных Штатов.
Россия и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
Раскрыто, когда Россия и страны Европы могут восстановить связи
Вчера, 08:27
Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с Asia Times тоже отметила упаднические настроения, царящие в Европе. По ее словам, европейцы все чаще разочаровываются и впадают в отчаяние, а это чревато массовыми беспорядками и антиправительственными выступлениями.
 
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