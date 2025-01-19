https://1prime.ru/20250119/evropa-854311277.html

"По окончании конфликта". Reuters предупредило о новой угрозе для Европы

"По окончании конфликта". Reuters предупредило о новой угрозе для Европы - 19.01.2025, ПРАЙМ

"По окончании конфликта". Reuters предупредило о новой угрозе для Европы

Европейскую экономику ожидает новый кризис после урегулирования украинского конфликта. Об этом рассказывается в публикации информагентства Reuters. | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T20:38+0300

2025-01-19T20:38+0300

2025-01-19T20:39+0300

экономика

украина

урегулирование

европа

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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Европейскую экономику ожидает новый кризис после урегулирования украинского конфликта. Об этом рассказывается в публикации информагентства Reuters.Как отмечается, существенная часть из более чем 4,3 млн украинских граждан, которые с началом СВО бежали из страны, к настоящему моменту нашли рабочие места в государствах Центральной и Восточной Европы. При этом авторы статьи подчеркивают, что "мирное соглашение на Украине станет благой вестью для всего региона, но сопутствующий ему отток рабочих рук чреват проблемами" для Европы.Демографическая ситуация в странах Европейского союза характеризуется в материале Reuters как "очень рискованная", что подводит авторов статьи к выводу, что возвращение украинских беженцев на родину по завершении конфликта усугубит как проблемы на европейском рынке труда, так и демографические проблемы, то есть самым негативным образом отразится на экономике Европы.

https://1prime.ru/20250119/evropa-854308319.html

украина

европа

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украина, урегулирование, европа