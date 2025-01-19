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Америка упустила рычаг влияния на россиян с помощью лекарств

Америка упустила рычаг влияния на россиян с помощью лекарств - 19.01.2025, ПРАЙМ

Америка упустила рычаг влияния на россиян с помощью лекарств

Сокращение объемов закупок Россией американской фармацевтической продукции объясняется рядом факторов. В числе основных – напряженные отношения между двумя... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T04:04+0300

2025-01-19T04:04+0300

2025-01-19T04:04+0300

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фармацевтика

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МОСКВА, 19 янв – ПРАЙМ, Олег Обухов. Сокращение объемов закупок Россией американской фармацевтической продукции объясняется рядом факторов. В числе основных – напряженные отношения между двумя странами и пересмотр государственной политики в области здравоохранения: теперь в приоритете суверенитет и в области фармпроизводства. Сейчас Москва делает акцент на развитие внутреннего производства, обеспечивая курс на импортозамещение.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПереживания США от потери рынкаВызов для обеих сторон. Американское статведомство подсчитало, что Россия за 11 месяцев прошлого года сократила импорт лекарственных препаратов из США. Показатель сжался почти втрое в годовом выражении, а в денежном эквиваленте – до 13,2 миллиона долларов. По оценкам ряда российских аналитиков, на снижение объема импорта из США повлияли политические и экономические факторы.Усиление санкционного давления и взаимные ограничительные меры между Америкой и Россией создали дополнительные барьеры для торговых отношений, что способствовало пересмотру Москвой стратегий закупок. В частности, многие российские компании стали делать акцент на развитии внутренних производств и локализации продукции, чтобы снизить зависимость от Запада.Российский рынок лекарственных препаратов диверсифицируется и за счет увеличения объемов поставок из других стран, включая Турцию, Китай, Индию и Египет. Эти государства охотно замещают американский импорт, предлагая более доступные по цене и не менее эффективные аналоги."Очевидны попытки выстроить отношения с альтернативными поставщиками, в частности, весьма активно в 2024 году развивались отношения с Турцией и Китаем. Возобновились после паузы (2019-2023 годы) контакты с Египтом. Сейчас многие игроки из других дружественных стран присматриваются к российскому рынку и пытаются развивать отношения", - рассказывает директор по развитию Аналитической компании "АРЭНСИ Фарма" Николай Беспалов.Правда притирка может длиться долго, так как приходится соблюсти формальные процедуры. К тому же, есть серьезная конкуренция со стороны локальных игроков и фармпроизводителей из других стран. В любом случае, для потенциальных интересантов выход на российский фармрынок не будет простой прогулкой. К слову, какие-то отдельные направления они вполне способны закрывать и активно изучают эти возможности, добавил эксперт.Капли в нос теперь тоже российскиеОтдельные продукты, которые принадлежат американским компаниям, чувствуют себя по-разному на российском рынке. Так, объем продаж такого препарата, как "Тизин", в последние годы сокращался в связи с тем, что его вытесняли аналоги российского производства и других стран, продолжает Беспалов. Но есть примеры более важных для системы здравоохранения препаратов, значимость которых только растет на протяжении последних лет. Один из лидеров – "Эликвис", его продажи росли в 2024 году. Есть продукты, связанные с онкологическими заболеваниями, продажи которых тоже демонстрируют рост. По каким-то направлениям Россия может потеснить американские препараты за счет собственных разработок, а в других – нет, в силу вопросов, связанных с защитой патентных прав, элементов ноу-хау. Какие-то продукты просто физически воспроизвести не получается. Правда, таких, объективно говоря, немного."В основном всё упирается в вопросы юридического порядка. В общем, ситуация достаточно неоднозначная. Скорее всего, речь может идти о стабильном присутствии американских компаний на российском рынке, а не о каком-то их вытеснении. Тем более, есть примеры, когда американские собственники владеют предприятиями в России, соответственно, по всем формальным критериям они являются российскими, так как производят препараты на территории нашей страны, конкурируя на равных с локальными производителями", – указал аналитик.Особенности юрисдикцииЕсли отталкиваться от юридических моментов, принадлежности, посмотреть объемы, которые поставляются на российский фармрынок, учитывая права собственности, тогда никакого падения не отмечается, уточняют данные американского статведомства эксперты. В 2024 году наблюдалось увеличение доли рынка российских производителей как в денежном, так и в натуральном выражении и достигло 62,3 процента и 36,6 процентов соответственно, что приближает рынок к целевому показателю к 2030 году в 67 процента доли в упаковках. Международные компании продолжают поставлять свои лекарства на российских рынок, уточняет профессор, директор Центра развития здравоохранения МШУ Сколково Марина Велданова."Говоря конкретно о лекарствах из США, за последние 15 лет среднегодовой прирост их продаж в России составил в рублях 23 процента (выросли в 14 раз), в долларах – 17 процентов (выросли в 5 раз). Существенное падение продаж и в долларах, и в рублях наблюдалось в 2023 году, в 2024 году небольшое падение в долларах продолжилось, но в рублях наблюдается рост", – конкретизировала специалист.Курс на суверенитетВ целом, Россия успешно движется в сторону фармацевтической независимости, отмечает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. "Даже если и есть снижение импорта из США — это не проблема, а показатель того, что страна способна не только производить лекарства для своих граждан, но и обеспечивать безопасность фармацевтического рынка. Расширение сотрудничества с дружественными странами – мировыми лидерами в производстве лекарств – позволяет: снизить зависимость от стран, которые вводят санкции, получать медикаменты по более выгодным ценам, а также создавать совместные производства на территории нашей страны. Россия движется к полному обеспечению стратегически важных лекарств внутри страны. Государственные программы, такие как "Фарма-2030", предполагают дальнейшее развитие производства полного цикла, увеличение доли российских препаратов на рынке до 80% к 2030 году, поддержку отечественных исследований и разработок" – подчеркнул эксперт. Конечно, все эти инициативы потребуют значительных усилий. Но, судя по тому, как динамично развивается отечественная фарминдустрия, положительный эффект не заставит себя долго ждать, уверены специалисты. Повышение уровня собственного производства лекарств сделает Россию более устойчивой к внешним влияниям. В конечном итоге, реализуя комплексный подход к развитию фармацевтической отрасли, Россия сможет не только достичь высокой степени независимости, но и занять достойное место на мировом рынке лекарственных средств. А американцы пусть пеняют на себя, кусая локти от перспективы потери российского фармрынка.

https://1prime.ru/20250114/rossija-854172687.html

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

россия, мировая экономика, сша, фармацевтика