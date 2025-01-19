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В Госдуме призвали установить административную ответственность для "дропов"

В Госдуме призвали установить административную ответственность для "дропов" - 19.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме призвали установить административную ответственность для "дропов"

Вопрос о введении административной ответственности для подставных лиц, или "дропов", которые оформляют на себя SIM-карты и банковские карты, а затем передают их | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T12:43+0300

2025-01-19T12:43+0300

2025-01-19T12:43+0300

мошенничество

россия

госдума

дропы

уголовная ответственность

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Вопрос о введении административной ответственности для подставных лиц, или "дропов", которые оформляют на себя SIM-карты и банковские карты, а затем передают их мошенникам вместе с личными данными, поднял Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по социальной политике (ЛДПР), в интервью РИА Новости.По его словам, "дропы" — это лица, которые либо добровольно, либо не осознавая этого, сотрудничают с мошенниками. Нилов подчеркнул, что необходимо установить как минимум административную ответственность для тех, кто оформляет на себя SIM-карты, аккаунты и банковские карты, а затем намеренно предоставляет их мошенникам. "В конечном итоге это используется для совершения преступлений", — добавил он, отметив, что особое внимание следует уделить тем дропам, которые занимаются этой деятельностью за вознаграждение.Он также сообщил, что в декабре были направлены запросы в правоохранительные органы для уточнения правоприменительной практики и оценки ситуации, а также для разработки механизма защиты граждан от создания и оформления поддельных аккаунтов, SIM-карт и банковских карт, которые затем используются преступниками.Нилов привел пример, когда дроп заявляет полиции, что оформил карту на себя, но затем продал ее за 5-10 тысяч рублей, утверждая, что не участвовал в мошеннических действиях. "Таким образом, владельцы карт или аккаунтов становятся простыми свидетелями, хотя на самом деле их следует считать соучастниками преступления", — отметил он.В рамках рабочей группы в Госдуме будет обсуждаться данная тема, а предложения и информация от компетентных ведомств будут переданы в эту группу. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании 15 января поручил создать межфракционную рабочую группу по борьбе с мошенниками, обманывающими граждан по телефону или через интернет. Также 15 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении "периода охлаждения" по потребительским кредитам и займам с целью защиты граждан от финансовых мошенников.

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россия, госдума, дропы, уголовная ответственность