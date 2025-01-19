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В Гренландии захотели заключить новое оборонное соглашение напрямую с США - 19.01.2025, ПРАЙМ
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В Гренландии захотели заключить новое оборонное соглашение напрямую с США
В Гренландии захотели заключить новое оборонное соглашение напрямую с США - 19.01.2025, ПРАЙМ
В Гренландии захотели заключить новое оборонное соглашение напрямую с США
Гренландия стремится продлить свое оборонное соглашение с Соединенными Штатами напрямую, без участия Дании. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T08:58+0300
2025-01-19T08:58+0300
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НУУК (Гренландия), 19 янв – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Гренландия стремится продлить свое оборонное соглашение с Соединенными Штатами напрямую, без участия Дании. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал депутат Гренландии от правящей коалиции Сиумут Куно Фенкер.Так, по его словам, Гренландия фактически входит в Североатлантический альянс посредством Дании. Более того, у Копенгагена есть оборонное соглашение с Вашингтоном. В этой связи он подчеркнул, что власти Гренландии хотели бы заключить оборонный договор непосредственно с США.Ранее в среду телеканал TV2, ссылаясь на засекреченный доклад датских вооруженных сил, сообщил, что Дания планирует построить военную авиабазу на западе Гренландии для "демонстрации силы", а также увеличить личный состав главного штаба Арктического командования вооруженных сил в гренландской столице Нууке.Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркивая ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Егеде, в свою очередь, заявил, что остров не продается и никогда не будет продан. При этом Трамп отказался давать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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гренландия, сша, дания
Гренландия, США, ДАНИЯ
08:58 19.01.2025
 
В Гренландии захотели заключить новое оборонное соглашение напрямую с США

Депутат Куно Фенкер: Гренландия хочет заключить новое оборонное соглашение с США

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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НУУК (Гренландия), 19 янв – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Гренландия стремится продлить свое оборонное соглашение с Соединенными Штатами напрямую, без участия Дании. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал депутат Гренландии от правящей коалиции Сиумут Куно Фенкер.
Так, по его словам, Гренландия фактически входит в Североатлантический альянс посредством Дании. Более того, у Копенгагена есть оборонное соглашение с Вашингтоном. В этой связи он подчеркнул, что власти Гренландии хотели бы заключить оборонный договор непосредственно с США.
Ранее в среду телеканал TV2, ссылаясь на засекреченный доклад датских вооруженных сил, сообщил, что Дания планирует построить военную авиабазу на западе Гренландии для "демонстрации силы", а также увеличить личный состав главного штаба Арктического командования вооруженных сил в гренландской столице Нууке.
%Репродукция картины Гренландия американского художника и писателя Рокуэлла Кента (1882-1971) - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
В Гренландии рассказали, почему для США нет смысла завоевывать остров
Вчера, 08:12
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркивая ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Егеде, в свою очередь, заявил, что остров не продается и никогда не будет продан. При этом Трамп отказался давать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
 
ГренландияСШАДАНИЯ
 
 
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