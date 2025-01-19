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Пушков объяснил, почему на самом деле перенесли место инаугурации Трампа - 19.01.2025, ПРАЙМ
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Пушков объяснил, почему на самом деле перенесли место инаугурации Трампа
Пушков объяснил, почему на самом деле перенесли место инаугурации Трампа - 19.01.2025, ПРАЙМ
Пушков объяснил, почему на самом деле перенесли место инаугурации Трампа
В действительности место церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа было перенесено по соображениям безопасности Такую версию в своем... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T20:55+0300
2025-01-19T20:57+0300
политика
дональд трамп
инаугурация
мнение
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. В действительности место церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа было перенесено по соображениям безопасности Такую версию в своем Telegram-канале выдвинул сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Упомянув, что по официальной версии, решение о переносе места инаугурации с открытого пространства в Капитолий было принято из-за ожидающейся "морозной погоды", сенатор предположил: "Подлинная причина, вероятно, связана с соображениями безопасности Трампа, что понятно после двух попыток покушения на его жизнь". Вместе с тем Пушков прокомментировал слух о том, что церемонию планируется перенести даже не в Капитолий, а в Белый дом: "Видимо, Трамп и его окружение действительно опасаются - или получили информацию, что враги президента не сложили оружие". Ранее избранный президент США подтвердил, что распорядился о переносе церемонии в помещение из-за холодной погоды. По прогнозам, в день церемонии, 20 января, в Вашингтоне ожидается от минус двух до минус семи градусов по Цельсию, а вечером температура может понизиться до минус 12.
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дональд трамп, инаугурация, мнение
Политика, Дональд Трамп, инаугурация, мнение
20:55 19.01.2025 (обновлено: 20:57 19.01.2025)
 
Пушков объяснил, почему на самом деле перенесли место инаугурации Трампа

Пушков: место инаугурации Трампа перенесено по соображениям безопасности

© AFP / Jewel SamadФлаги США на здании Капитолия в Вашингтоне
Флаги США на здании Капитолия в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© AFP / Jewel Samad
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. В действительности место церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа было перенесено по соображениям безопасности Такую версию в своем Telegram-канале выдвинул сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Упомянув, что по официальной версии, решение о переносе места инаугурации с открытого пространства в Капитолий было принято из-за ожидающейся "морозной погоды", сенатор предположил: "Подлинная причина, вероятно, связана с соображениями безопасности Трампа, что понятно после двух попыток покушения на его жизнь".
Вместе с тем Пушков прокомментировал слух о том, что церемонию планируется перенести даже не в Капитолий, а в Белый дом: "Видимо, Трамп и его окружение действительно опасаются - или получили информацию, что враги президента не сложили оружие".
Восковая фигура 45-го президента США Дональда Трампа в музее восковых фигур Дежавю в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
Трамп сообщил о выпуске своего "мемкоина"
Вчера, 11:33
Ранее избранный президент США подтвердил, что распорядился о переносе церемонии в помещение из-за холодной погоды. По прогнозам, в день церемонии, 20 января, в Вашингтоне ожидается от минус двух до минус семи градусов по Цельсию, а вечером температура может понизиться до минус 12.
 
ПолитикаДональд Трампинаугурациямнение
 
 
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