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Пушков объяснил, почему на самом деле перенесли место инаугурации Трампа

Пушков объяснил, почему на самом деле перенесли место инаугурации Трампа - 19.01.2025, ПРАЙМ

Пушков объяснил, почему на самом деле перенесли место инаугурации Трампа

В действительности место церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа было перенесено по соображениям безопасности Такую версию в своем... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T20:55+0300

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политика

дональд трамп

инаугурация

мнение

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. В действительности место церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа было перенесено по соображениям безопасности Такую версию в своем Telegram-канале выдвинул сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Упомянув, что по официальной версии, решение о переносе места инаугурации с открытого пространства в Капитолий было принято из-за ожидающейся "морозной погоды", сенатор предположил: "Подлинная причина, вероятно, связана с соображениями безопасности Трампа, что понятно после двух попыток покушения на его жизнь". Вместе с тем Пушков прокомментировал слух о том, что церемонию планируется перенести даже не в Капитолий, а в Белый дом: "Видимо, Трамп и его окружение действительно опасаются - или получили информацию, что враги президента не сложили оружие". Ранее избранный президент США подтвердил, что распорядился о переносе церемонии в помещение из-за холодной погоды. По прогнозам, в день церемонии, 20 января, в Вашингтоне ожидается от минус двух до минус семи градусов по Цельсию, а вечером температура может понизиться до минус 12.

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дональд трамп, инаугурация, мнение