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Исследование показало, сколько россиян примут участие в крещенских купаниях
Исследование показало, сколько россиян примут участие в крещенских купаниях - 19.01.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россиян примут участие в крещенских купаниях
Принять участие в крещенских купаниях в этом году собирается 15% россиян, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T07:17+0300
2025-01-19T07:17+0300
2025-01-19T07:17+0300
бизнес
экономика
общество
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Принять участие в крещенских купаниях в этом году собирается 15% россиян, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"Пятнадцать процентов россиян собираются принять участие в крещенских купаниях в этом году, причем 3% пойдут впервые. Мужчины чаще женщин рассказывали о том, что планируют искупаться в проруби (17% против 12% соответственно)", - выяснили аналитики.
По их данным, больше желающих приобщиться к народной традиции - среди молодых граждан, 17% в возрасте до 35 лет, а среди тех, кто старше, - 13%.
Кроме того, исследование показало, что 77% экономически активных россиян никогда не окунались в прорубь и не планируют делать это.
При этом 7% рассказали, что ранее принимали участие в крещенских купаниях, но в этом году отказались по разным причинам: "Боюсь простыть"; "Здоровье, увы, не позволяет"; "У нас нет хороших оборудованных купелей".
В исследовании сервиса приняли участие 1 тысяча менеджеров по персоналу и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.
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бизнес, общество
Бизнес, Экономика, Общество
Исследование показало, сколько россиян примут участие в крещенских купаниях
SuperJob: принять участие в крещенских купаниях в этом году собираются 15% россиян
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Принять участие в крещенских купаниях в этом году собирается 15% россиян, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"Пятнадцать процентов россиян собираются принять участие в крещенских купаниях в этом году, причем 3% пойдут впервые. Мужчины чаще женщин рассказывали о том, что планируют искупаться в проруби (17% против 12% соответственно)", - выяснили аналитики.
По их данным, больше желающих приобщиться к народной традиции - среди молодых граждан, 17% в возрасте до 35 лет, а среди тех, кто старше, - 13%.
Кроме того, исследование показало, что 77% экономически активных россиян никогда не окунались в прорубь и не планируют делать это.
При этом 7% рассказали, что ранее принимали участие в крещенских купаниях, но в этом году отказались по разным причинам: "Боюсь простыть"; "Здоровье, увы, не позволяет"; "У нас нет хороших оборудованных купелей".
В исследовании сервиса приняли участие 1 тысяча менеджеров по персоналу и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.