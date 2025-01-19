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Исследование показало, сколько россиян примут участие в крещенских купаниях

Исследование показало, сколько россиян примут участие в крещенских купаниях - 19.01.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россиян примут участие в крещенских купаниях

Принять участие в крещенских купаниях в этом году собирается 15% россиян, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T07:17+0300

2025-01-19T07:17+0300

2025-01-19T07:17+0300

бизнес

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Принять участие в крещенских купаниях в этом году собирается 15% россиян, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Пятнадцать процентов россиян собираются принять участие в крещенских купаниях в этом году, причем 3% пойдут впервые. Мужчины чаще женщин рассказывали о том, что планируют искупаться в проруби (17% против 12% соответственно)", - выяснили аналитики. По их данным, больше желающих приобщиться к народной традиции - среди молодых граждан, 17% в возрасте до 35 лет, а среди тех, кто старше, - 13%. Кроме того, исследование показало, что 77% экономически активных россиян никогда не окунались в прорубь и не планируют делать это. При этом 7% рассказали, что ранее принимали участие в крещенских купаниях, но в этом году отказались по разным причинам: "Боюсь простыть"; "Здоровье, увы, не позволяет"; "У нас нет хороших оборудованных купелей". В исследовании сервиса приняли участие 1 тысяча менеджеров по персоналу и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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