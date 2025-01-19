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В Керченском проливе собрали более 168 тысяч тонн загрязненного грунта

В Керченском проливе собрали более 168 тысяч тонн загрязненного грунта - 19.01.2025, ПРАЙМ

В Керченском проливе собрали более 168 тысяч тонн загрязненного грунта

Собранный с пляжей в Керченском проливе загрязненный песок вывезен, всего с начала работ собрано более 168 тысяч тонн загрязненного грунта, сообщает МЧС России. | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T10:47+0300

2025-01-19T10:47+0300

2025-01-19T10:47+0300

происшествия

россия

мчс

разлив нефтепродуктов

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Собранный с пляжей в Керченском проливе загрязненный песок вывезен, всего с начала работ собрано более 168 тысяч тонн загрязненного грунта, сообщает МЧС России. "В Керченском проливе собранный с пляжей загрязненный песок вывезен. Всего с начала работ: собраны более 168 000 тонн загрязненного грунта; более 129 000 тонн вывезены на площадки временного хранения; свыше 39 000 тонн - на утилизацию", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Ведомство уточняет, что обследовано уже более 2,9 квадратных километра акватории, обработано около 43 тысяч квадратных метров акватории; использовано почти 4,5 тысячи килограммов сорбента, собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости. "В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя: собраны более 16 тонн мазута; использованы 925 килограммов сорбента. У кормы "Волгонефть-239": собраны почти 14,5 тонн отходов; использованы более 1,8 тонн сорбента", - добавляет МЧС России. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мчс, разлив нефтепродуктов