https://1prime.ru/20250119/medvedev-854306087.html

Медведев оценил возможность нормализации отношений России и США

Медведев оценил возможность нормализации отношений России и США - 19.01.2025, ПРАЙМ

Медведев оценил возможность нормализации отношений России и США

Полная нормализация отношений России и Соединенных Штатов в современных реалиях не представляется возможной. Такое мне высказал заместитель главы российского... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T09:54+0300

2025-01-19T09:54+0300

2025-01-19T10:05+0300

россия

сша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Полная нормализация отношений России и Соединенных Штатов в современных реалиях не представляется возможной. Такое мне высказал заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. "Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна", - написал он в своем Telegram-канале.В этой связи политик подчеркнул, что налаживание отношений между двумя государствами может затянуться на десятилетия. По его словам, еще долго будут проявляться "вредоносные закладки" решений уходящего американского президента Джо Байдена.Медведев отметил, что администрация Байдена сознательно оставила своим преемникам тяжелое наследство в отношениях с Москвой.

https://1prime.ru/20250115/medvedev-854224122.html

сша

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россия, сша, дмитрий медведев