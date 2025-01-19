https://1prime.ru/20250119/medvedev-854306087.html
Медведев оценил возможность нормализации отношений России и США
Медведев оценил возможность нормализации отношений России и США - 19.01.2025, ПРАЙМ
Медведев оценил возможность нормализации отношений России и США
Полная нормализация отношений России и Соединенных Штатов в современных реалиях не представляется возможной. Такое мне высказал заместитель главы российского... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T09:54+0300
2025-01-19T09:54+0300
2025-01-19T10:05+0300
россия
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Полная нормализация отношений России и Соединенных Штатов в современных реалиях не представляется возможной. Такое мне высказал заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. "Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна", - написал он в своем Telegram-канале.В этой связи политик подчеркнул, что налаживание отношений между двумя государствами может затянуться на десятилетия. По его словам, еще долго будут проявляться "вредоносные закладки" решений уходящего американского президента Джо Байдена.Медведев отметил, что администрация Байдена сознательно оставила своим преемникам тяжелое наследство в отношениях с Москвой.
https://1prime.ru/20250115/medvedev-854224122.html
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россия, сша, дмитрий медведев
РОССИЯ, США, Дмитрий Медведев
Медведев оценил возможность нормализации отношений России и США
Медведев: нормализация отношений России и США в сложившихся реалиях невозможна
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Полная нормализация отношений России и Соединенных Штатов в современных реалиях не представляется возможной. Такое мне высказал заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна", - написал он в своем Telegram-канале.
В этой связи политик подчеркнул, что налаживание отношений между двумя государствами может затянуться на десятилетия. По его словам, еще долго будут проявляться "вредоносные закладки" решений уходящего американского президента Джо Байдена.
Медведев отметил, что администрация Байдена сознательно оставила своим преемникам тяжелое наследство в отношениях с Москвой.
Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК