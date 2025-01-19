https://1prime.ru/20250119/obmen-854308850.html
Израиль получил список палестинских заключенных, которых должен освободить
Израиль получил список палестинских заключенных, которых должен освободить - 19.01.2025, ПРАЙМ
Израиль получил список палестинских заключенных, которых должен освободить
В Тюремную службу Израиля поступил список из 90 имен палестинских заключенных, которые должны быть освобождены по условиям первого этапа сделки по Газе в обмен... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T16:41+0300
2025-01-19T16:41+0300
2025-01-19T16:43+0300
политика
обмен
хамас
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. В Тюремную службу Израиля поступил список из 90 имен палестинских заключенных, которые должны быть освобождены по условиям первого этапа сделки по Газе в обмен на израильских заложников, удерживаемых движением ХАМАС, передает издание Ynet. В частности, в сообщении Ynet указывается: "Управление тюрем получило список из 90 имен палестинских заключенных, которых должны освободить в обмен на заложников".
https://1prime.ru/20250116/mid-854245466.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_cc205c05408f8283b0dafd553fc4c8d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обмен, хамас
Израиль получил список палестинских заключенных, которых должен освободить
Ynet: Израиль получил список из 90 имен палестинцев, которых должен освободить
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. В Тюремную службу Израиля поступил список из 90 имен палестинских заключенных, которые должны быть освобождены по условиям первого этапа сделки по Газе в обмен на израильских заложников, удерживаемых движением ХАМАС, передает издание Ynet.
В частности, в сообщении Ynet указывается: "Управление тюрем получило список из 90 имен палестинских заключенных, которых должны освободить в обмен на заложников".
Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС