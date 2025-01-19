https://1prime.ru/20250119/obmen-854308850.html

Израиль получил список палестинских заключенных, которых должен освободить

Израиль получил список палестинских заключенных, которых должен освободить - 19.01.2025, ПРАЙМ

Израиль получил список палестинских заключенных, которых должен освободить

В Тюремную службу Израиля поступил список из 90 имен палестинских заключенных, которые должны быть освобождены по условиям первого этапа сделки по Газе в обмен... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T16:41+0300

2025-01-19T16:41+0300

2025-01-19T16:43+0300

политика

обмен

хамас

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. В Тюремную службу Израиля поступил список из 90 имен палестинских заключенных, которые должны быть освобождены по условиям первого этапа сделки по Газе в обмен на израильских заложников, удерживаемых движением ХАМАС, передает издание Ynet. В частности, в сообщении Ynet указывается: "Управление тюрем получило список из 90 имен палестинских заключенных, которых должны освободить в обмен на заложников".

https://1prime.ru/20250116/mid-854245466.html

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обмен, хамас