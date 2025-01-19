https://1prime.ru/20250119/pensii-854162800.html

Техника не поможет. Почему нельзя выходить на пенсию раньше

Техника не поможет. Почему нельзя выходить на пенсию раньше - 19.01.2025, ПРАЙМ

Техника не поможет. Почему нельзя выходить на пенсию раньше

Недавние высказывания в СМИ по поводу возможного снижения пенсионного возраста, вероятно, носят чисто популистский характер. Во-первых, пенсионная реформа,... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T08:00+0300

2025-01-19T08:00+0300

2025-01-19T08:00+0300

мнения аналитиков

рэу им. г.в.плеханова

росстат

пенсионный возраст

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854162800.jpg?1737262801

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Недавние высказывания в СМИ по поводу возможного снижения пенсионного возраста, вероятно, носят чисто популистский характер. Во-первых, пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста в течение 10 лет (с 2019 по 2028 год), еще не завершена. Пенсия по новым основаниям в 2022 году назначалась женщинам в возрасте 56,5 лет и мужчинам в возрасте 61,5 лет, в 2024 году- женщинам в возрасте 58 лет и мужчинам в возрасте 63 лет, в 2026 году - женщинам в возрасте – 59 лет и мужчины - 64 года. По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет.Во-вторых, есть несколько причин, по которым сегодня снизить пенсионный возраст невозможно. Первая - сохраняющаяся отрицательная динамика численности населения. На 1 ноября 2024 года число постоянно проживающих в России составило 146,0 миллионов человек. С начала года численность населения сократилась на 161,9 тысяч человек или на 0,11% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 215,5 тысяч человек или на 0,15%). Миграционный прирост на 67,3% компенсировал естественную убыль населения.Вторая - сохраняющийся кадровый дефицит. Согласно данным Росстата, потребность организаций всех форм собственности в работниках для замещения вакантных рабочих мест по профессиональным группам на 31 октября 2022 года составляла 1511 737 человек (удельный вес потребности в работниках для замещения вакантных рабочих мест в общем числе рабочих мест составила 5,4%), в том числе специалисты высшего уровня квалификации - 341 005 человек, специалисты среднего уровня квалификации - 159 093 человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности - 206 092 человек, квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 263 835 человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители - 208 864 человек, неквалифицированные рабочие - 183 524 человек и т.д.Третья - резервы использования иностранной рабочей силы также имеет свои пределы. Нелегальную миграцию активно сокращают, но какая-то часть из них работала на стройках, в сельском хозяйстве, ЖКХ и т.д. Эти вакансии должны быть замещены россиянами или иностранными работниками, въехавшими в страну на легальной основе. Квоты и перечень профессий для трудовых мигрантов, которых ждут в российской экономике, периодически увеличиваются. Но и этот источник рабочей силы не может покрыть потребности экономики страны.Четвертая - привлечение в трудовую занятость женщин с малолетними детьми также имеет свои пределы. Этот источник не может покрыть потребности в рабочей силе. Барьерами вовлечения в трудовую занятость женщин с детьми стали работающие бабушки и дедушки, которые не вышли на пенсию.Пятая - ожидаемого высокого эффекта от автоматизации, цифровизации и использования искусственного интеллекта в виде высвобождения рабочей силы, повышения производительности труда и т.д. в ближайшей перспективе ожидать не следует. Соответствующая технологическая, образовательная, правовая и прочая инфраструктура формируется постепенно. Степень износа основных фондов на конец 2023 года составила 41,2% (данные Росстата). Необходима модернизация экономики страны на новой технологической платформе, чтобы использовать преимущества цифровизации, ИИ, что в свою очередь могло бы привести к сокращению потребности в рабочей силе, а в последующем – создать предпосылки для снижения пенсионного возраста.Итак, для снижения пенсионного возраста в ближайшей перспективе предпосылок не много, если ничего не поменяется коренным образом. Можно обсуждать вопрос о досрочном выходе на пенсию отдельных категорий работников, индексации пенсий работающих пенсионеров, создание инфраструктуры для сохранения здоровья пенсионеров, снижении пенсионного возраста для многодетных матерей и другие актуальные вопросы. Сегодня как никогда остро стоит вопрос о вовлечении в трудовую деятельность старших возрастных групп, инвалидов, подростков и т.д.Автор - Фарида Мирзабалаева, к.э.н., доцент Базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В.Плеханова

https://1prime.ru/20241219/putin-853705791.html

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Фарида Мирзабалаева https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854163872_0:0:803:802_100x100_80_0_0_10a12a8001bac76ec76cfcc57f53a417.jpg

Фарида Мирзабалаева https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854163872_0:0:803:802_100x100_80_0_0_10a12a8001bac76ec76cfcc57f53a417.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Фарида Мирзабалаева https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854163872_0:0:803:802_100x100_80_0_0_10a12a8001bac76ec76cfcc57f53a417.jpg

мнения аналитиков, рэу им. г.в.плеханова, росстат, пенсионный возраст