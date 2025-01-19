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Техника не поможет. Почему нельзя выходить на пенсию раньше - 19.01.2025, ПРАЙМ
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Техника не поможет. Почему нельзя выходить на пенсию раньше
Техника не поможет. Почему нельзя выходить на пенсию раньше - 19.01.2025, ПРАЙМ
Техника не поможет. Почему нельзя выходить на пенсию раньше
Недавние высказывания в СМИ по поводу возможного снижения пенсионного возраста, вероятно, носят чисто популистский характер. Во-первых, пенсионная реформа,... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T08:00+0300
2025-01-19T08:00+0300
мнения аналитиков
рэу им. г.в.плеханова
росстат
пенсионный возраст
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854162800.jpg?1737262801
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Недавние высказывания в СМИ по поводу возможного снижения пенсионного возраста, вероятно, носят чисто популистский характер. Во-первых, пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста в течение 10 лет (с 2019 по 2028 год), еще не завершена. Пенсия по новым основаниям в 2022 году назначалась женщинам в возрасте 56,5 лет и мужчинам в возрасте 61,5 лет, в 2024 году- женщинам в возрасте 58 лет и мужчинам в возрасте 63 лет, в 2026 году - женщинам в возрасте – 59 лет и мужчины - 64 года. По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет.Во-вторых, есть несколько причин, по которым сегодня снизить пенсионный возраст невозможно. Первая - сохраняющаяся отрицательная динамика численности населения. На 1 ноября 2024 года число постоянно проживающих в России составило 146,0 миллионов человек. С начала года численность населения сократилась на 161,9 тысяч человек или на 0,11% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 215,5 тысяч человек или на 0,15%). Миграционный прирост на 67,3% компенсировал естественную убыль населения.Вторая - сохраняющийся кадровый дефицит. Согласно данным Росстата, потребность организаций всех форм собственности в работниках для замещения вакантных рабочих мест по профессиональным группам на 31 октября 2022 года составляла 1511 737 человек (удельный вес потребности в работниках для замещения вакантных рабочих мест в общем числе рабочих мест составила 5,4%), в том числе специалисты высшего уровня квалификации - 341 005 человек, специалисты среднего уровня квалификации - 159 093 человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности - 206 092 человек, квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 263 835 человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители - 208 864 человек, неквалифицированные рабочие - 183 524 человек и т.д.Третья - резервы использования иностранной рабочей силы также имеет свои пределы. Нелегальную миграцию активно сокращают, но какая-то часть из них работала на стройках, в сельском хозяйстве, ЖКХ и т.д. Эти вакансии должны быть замещены россиянами или иностранными работниками, въехавшими в страну на легальной основе. Квоты и перечень профессий для трудовых мигрантов, которых ждут в российской экономике, периодически увеличиваются. Но и этот источник рабочей силы не может покрыть потребности экономики страны.Четвертая - привлечение в трудовую занятость женщин с малолетними детьми также имеет свои пределы. Этот источник не может покрыть потребности в рабочей силе. Барьерами вовлечения в трудовую занятость женщин с детьми стали работающие бабушки и дедушки, которые не вышли на пенсию.Пятая - ожидаемого высокого эффекта от автоматизации, цифровизации и использования искусственного интеллекта в виде высвобождения рабочей силы, повышения производительности труда и т.д. в ближайшей перспективе ожидать не следует. Соответствующая технологическая, образовательная, правовая и прочая инфраструктура формируется постепенно. Степень износа основных фондов на конец 2023 года составила 41,2% (данные Росстата). Необходима модернизация экономики страны на новой технологической платформе, чтобы использовать преимущества цифровизации, ИИ, что в свою очередь могло бы привести к сокращению потребности в рабочей силе, а в последующем – создать предпосылки для снижения пенсионного возраста.Итак, для снижения пенсионного возраста в ближайшей перспективе предпосылок не много, если ничего не поменяется коренным образом. Можно обсуждать вопрос о досрочном выходе на пенсию отдельных категорий работников, индексации пенсий работающих пенсионеров, создание инфраструктуры для сохранения здоровья пенсионеров, снижении пенсионного возраста для многодетных матерей и другие актуальные вопросы. Сегодня как никогда остро стоит вопрос о вовлечении в трудовую деятельность старших возрастных групп, инвалидов, подростков и т.д.Автор - Фарида Мирзабалаева, к.э.н., доцент Базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В.Плеханова
https://1prime.ru/20241219/putin-853705791.html
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192
40
2025
Фарида Мирзабалаева
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854163872_0:0:803:802_100x100_80_0_0_10a12a8001bac76ec76cfcc57f53a417.jpg
Фарида Мирзабалаева
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854163872_0:0:803:802_100x100_80_0_0_10a12a8001bac76ec76cfcc57f53a417.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рэу им. г.в.плеханова, росстат, пенсионный возраст
Мнения аналитиков, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Росстат, пенсионный возраст
08:00 19.01.2025
 
Техника не поможет. Почему нельзя выходить на пенсию раньше

Экономист Мирзабалаева: для снижения пенсионного возраста сейчас нет оснований

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Фарида Мирзабалаева, к.э.н., доцент Базовой кафедры ТПП РФ Управление человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В.Плеханова
Фарида Мирзабалаева
Доцент Базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В.Плеханова
Все материалы
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Недавние высказывания в СМИ по поводу возможного снижения пенсионного возраста, вероятно, носят чисто популистский характер. Во-первых, пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста в течение 10 лет (с 2019 по 2028 год), еще не завершена. Пенсия по новым основаниям в 2022 году назначалась женщинам в возрасте 56,5 лет и мужчинам в возрасте 61,5 лет, в 2024 году- женщинам в возрасте 58 лет и мужчинам в возрасте 63 лет, в 2026 году - женщинам в возрасте – 59 лет и мужчины - 64 года. По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет.
Во-вторых, есть несколько причин, по которым сегодня снизить пенсионный возраст невозможно.
Первая - сохраняющаяся отрицательная динамика численности населения. На 1 ноября 2024 года число постоянно проживающих в России составило 146,0 миллионов человек. С начала года численность населения сократилась на 161,9 тысяч человек или на 0,11% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 215,5 тысяч человек или на 0,15%). Миграционный прирост на 67,3% компенсировал естественную убыль населения.
© Фото : Данные РосстатаИзменение численности населения в январе-октябре
Изменение численности населения в январе-октябре - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
Изменение численности населения в январе-октябре
© Фото : Данные Росстата
Вторая - сохраняющийся кадровый дефицит. Согласно данным Росстата, потребность организаций всех форм собственности в работниках для замещения вакантных рабочих мест по профессиональным группам на 31 октября 2022 года составляла 1511 737 человек (удельный вес потребности в работниках для замещения вакантных рабочих мест в общем числе рабочих мест составила 5,4%), в том числе специалисты высшего уровня квалификации - 341 005 человек, специалисты среднего уровня квалификации - 159 093 человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности - 206 092 человек, квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 263 835 человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители - 208 864 человек, неквалифицированные рабочие - 183 524 человек и т.д.
Третья - резервы использования иностранной рабочей силы также имеет свои пределы. Нелегальную миграцию активно сокращают, но какая-то часть из них работала на стройках, в сельском хозяйстве, ЖКХ и т.д. Эти вакансии должны быть замещены россиянами или иностранными работниками, въехавшими в страну на легальной основе. Квоты и перечень профессий для трудовых мигрантов, которых ждут в российской экономике, периодически увеличиваются. Но и этот источник рабочей силы не может покрыть потребности экономики страны.
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Четвертая - привлечение в трудовую занятость женщин с малолетними детьми также имеет свои пределы. Этот источник не может покрыть потребности в рабочей силе. Барьерами вовлечения в трудовую занятость женщин с детьми стали работающие бабушки и дедушки, которые не вышли на пенсию.
Пятая - ожидаемого высокого эффекта от автоматизации, цифровизации и использования искусственного интеллекта в виде высвобождения рабочей силы, повышения производительности труда и т.д. в ближайшей перспективе ожидать не следует. Соответствующая технологическая, образовательная, правовая и прочая инфраструктура формируется постепенно. Степень износа основных фондов на конец 2023 года составила 41,2% (данные Росстата). Необходима модернизация экономики страны на новой технологической платформе, чтобы использовать преимущества цифровизации, ИИ, что в свою очередь могло бы привести к сокращению потребности в рабочей силе, а в последующем – создать предпосылки для снижения пенсионного возраста.

Всего основных фондов

Жилые и нежилые здания

из них: жилые здания и помещения

Сооружения

Машины и оборудование (ИКТ, прочие машины и оборудование)

Транспортные средства

42,1

29,2

16,9

41,8

61,4

57,9

Итак, для снижения пенсионного возраста в ближайшей перспективе предпосылок не много, если ничего не поменяется коренным образом. Можно обсуждать вопрос о досрочном выходе на пенсию отдельных категорий работников, индексации пенсий работающих пенсионеров, создание инфраструктуры для сохранения здоровья пенсионеров, снижении пенсионного возраста для многодетных матерей и другие актуальные вопросы. Сегодня как никогда остро стоит вопрос о вовлечении в трудовую деятельность старших возрастных групп, инвалидов, подростков и т.д.
Автор - Фарида Мирзабалаева, к.э.н., доцент Базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В.Плеханова

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Мнения аналитиковРЭУ им. Г.В.ПлехановаРосстатпенсионный возраст
 
 
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