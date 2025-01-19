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"Результаты узнают". ЕС и Зеленский получили мрачный сигнал по переговорам
"Результаты узнают". ЕС и Зеленский получили мрачный сигнал по переговорам - 19.01.2025, ПРАЙМ
"Результаты узнают". ЕС и Зеленский получили мрачный сигнал по переговорам
В переговорах по Украине будут участвовать только Соединенные Штаты и Российская Федерация - без западных государств и Владимира Зеленского. Такое прогноз в... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T17:39+0300
2025-01-19T17:39+0300
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В переговорах по Украине будут участвовать только Соединенные Штаты и Российская Федерация - без западных государств и Владимира Зеленского. Такое прогноз в беседе с болгарским изданием "Поглед Инфо" сделал экс-глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми."Нечего им (западным государствам — прим. ред.) в этих переговорах делать, также как и Зеленскому, - заявил Кедми. - Для статистики они будут, результаты они узнают". После этого он добавил, что действия Запада и Зеленского "в результате соглашения, если оно будет достигнуто, американцы им пропишут".Основной диалог, как уверен политолог, будут вести Российская Федерация и соединенные Штаты, ведь переговоры будут касаться стратегического противостояния двух великих держав, которые, по мнению Кедми, будут делить зоны влияния. В то же время он отметил, что вопрос Украины на этих переговорах будет не главным, потому что у США и РФ есть более глобальные темы для разговора. Таким образом, если Зеленский и представители Евросоюза и будут сидеть за столом, то без права голоса, отметил Кедми.
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россия, переговоры, сша, экспертное мнение
Политика, РОССИЯ, переговоры, США, экспертное мнение
"Результаты узнают". ЕС и Зеленский получили мрачный сигнал по переговорам
Кедми: Запад и Зеленский не будут участвовать в переговорах по Украине
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ.
В переговорах по Украине будут участвовать только Соединенные Штаты и Российская Федерация - без западных государств и Владимира Зеленского. Такое прогноз в беседе с болгарским изданием "Поглед Инфо"
сделал экс-глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми.
"Нечего им (западным государствам — прим. ред.) в этих переговорах делать, также как и Зеленскому, - заявил Кедми. - Для статистики они будут, результаты они узнают".
После этого он добавил, что действия Запада и Зеленского "в результате соглашения, если оно будет достигнуто, американцы им пропишут".
Основной диалог, как уверен политолог, будут вести Российская Федерация и соединенные Штаты, ведь переговоры будут касаться стратегического противостояния двух великих держав, которые, по мнению Кедми, будут делить зоны влияния.
Стармер заявил о полноценной роли Британии в любых переговорах по Украине
В то же время он отметил, что вопрос Украины на этих переговорах будет не главным, потому что у США и РФ есть более глобальные темы для разговора. Таким образом, если Зеленский и представители Евросоюза и будут сидеть за столом, то без права голоса, отметил Кедми.