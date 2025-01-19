https://1prime.ru/20250119/peregovory-854309880.html

"Результаты узнают". ЕС и Зеленский получили мрачный сигнал по переговорам

"Результаты узнают". ЕС и Зеленский получили мрачный сигнал по переговорам - 19.01.2025, ПРАЙМ

"Результаты узнают". ЕС и Зеленский получили мрачный сигнал по переговорам

В переговорах по Украине будут участвовать только Соединенные Штаты и Российская Федерация - без западных государств и Владимира Зеленского. Такое прогноз в... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T17:39+0300

2025-01-19T17:39+0300

2025-01-19T17:40+0300

политика

россия

переговоры

сша

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/82676/84/826768420_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_6c64f72cfa4c88cad601c66656525a5e.jpg

МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В переговорах по Украине будут участвовать только Соединенные Штаты и Российская Федерация - без западных государств и Владимира Зеленского. Такое прогноз в беседе с болгарским изданием "Поглед Инфо" сделал экс-глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми."Нечего им (западным государствам — прим. ред.) в этих переговорах делать, также как и Зеленскому, - заявил Кедми. - Для статистики они будут, результаты они узнают". После этого он добавил, что действия Запада и Зеленского "в результате соглашения, если оно будет достигнуто, американцы им пропишут".Основной диалог, как уверен политолог, будут вести Российская Федерация и соединенные Штаты, ведь переговоры будут касаться стратегического противостояния двух великих держав, которые, по мнению Кедми, будут делить зоны влияния. В то же время он отметил, что вопрос Украины на этих переговорах будет не главным, потому что у США и РФ есть более глобальные темы для разговора. Таким образом, если Зеленский и представители Евросоюза и будут сидеть за столом, то без права голоса, отметил Кедми.

https://1prime.ru/20250116/starmer-854265965.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, переговоры, сша, экспертное мнение