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Пользователи TikTok в США стали получать уведомления о прекращении работы - 19.01.2025, ПРАЙМ
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Пользователи TikTok в США стали получать уведомления о прекращении работы
Пользователи TikTok в США стали получать уведомления о прекращении работы - 19.01.2025, ПРАЙМ
Пользователи TikTok в США стали получать уведомления о прекращении работы
Пользователи соцсети TikTok в США стали получать уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу в стране 19 января. | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T05:53+0300
2025-01-19T05:53+0300
технологии
экономика
сша
дональд трамп
tiktok
верховный суд
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Пользователи соцсети TikTok в США стали получать уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу в стране 19 января. В соцсети X пользователи стали публиковать скриншоты с уведомлением из приложения TikTok. В тексте уведомления говорится, что соцсеть прекратит работу 19 января на фоне запрета деятельности в США. "Мы сожалеем, что закон США о запрете TikTok вступит в силу 19 января и вынудит нас сделать временно недоступным оказание наших услуг", - говорится в уведомлении приложения. В тексте добавляется, что компания работает над тем, чтобы восстановить работу приложения в США "как можно раньше". В пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. При этом Дональд Трамп вступает в должность президента 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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технологии, сша, дональд трамп, tiktok, верховный суд, cnn
Технологии, Экономика, США, Дональд Трамп, TikTok, Верховный суд, CNN
05:53 19.01.2025
 
Пользователи TikTok в США стали получать уведомления о прекращении работы

Пользователи TikTok в США стали получать уведомления о прекращении работы 19 января

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Пользователи соцсети TikTok в США стали получать уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу в стране 19 января.
В соцсети X пользователи стали публиковать скриншоты с уведомлением из приложения TikTok. В тексте уведомления говорится, что соцсеть прекратит работу 19 января на фоне запрета деятельности в США.
"Мы сожалеем, что закон США о запрете TikTok вступит в силу 19 января и вынудит нас сделать временно недоступным оказание наших услуг", - говорится в уведомлении приложения.
В тексте добавляется, что компания работает над тем, чтобы восстановить работу приложения в США "как можно раньше".
В пятницу Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. При этом Дональд Трамп вступает в должность президента 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
 
ЭкономикаТехнологииСШАДональд ТрампTikTokВерховный судCNN
 
 
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