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Россия в 2024 году почти втрое сократила экспорт некоторых продуктов в ЕС

Россия в 2024 году почти втрое сократила экспорт некоторых продуктов в ЕС - 19.01.2025, ПРАЙМ

Россия в 2024 году почти втрое сократила экспорт некоторых продуктов в ЕС

Россия в прошлом году стала почти втрое меньше отправлять в Евросоюз фруктов, орехов и овощей, чем в 2023 году, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T08:09+0300

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году стала почти втрое меньше отправлять в Евросоюз фруктов, орехов и овощей, чем в 2023 году, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Суммарные объемы покупок Евросоюзом у России фруктов, орехов, овощей и продуктов их переработки за январь-ноябрь составили 121,1 миллиона евро. Это в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Российских овощей ЕС приобрел на 84 миллиона евро, фруктов и орехов - на 17,1 миллиона, а также продуктов их переработки - почти на 20 миллионов евро. Из фруктово-ореховой товарной группы РФ больше всего экспортировала союзу орехи - на 14,3 миллиона евро. Также на экспорт шли обработанные фрукты и орехи (2 миллиона евро), ягоды (450 тысяч), яблоки и груши (307 тысяч), а также сухофрукты (18 тысяч евро). Российские овощи на европейском рынке за январь-ноябрь были главным образом бобовыми - 50,7 миллиона евро. Также ЕС импортировал спаржу, баклажаны, сельдерей и прочие овощи (13,3 миллиона евро), огурцы (11,8 миллиона), замороженные овощи (5,8 миллиона), лук (1 миллион), сушеные овощи (956 тысяч евро), консервированные овощи (397 тысяч), томаты (47 тысяч), а также морковь, репу, свеклу и другие корнеплоды (34 тысячи евро).

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россия, ес, мировая торговля, продукты