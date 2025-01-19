https://1prime.ru/20250119/sanktsii-854309100.html

Зеленский ввел санкции и лишил госнаград 18 политиков и деятелей культуры

Зеленский ввел санкции и лишил госнаград 18 политиков и деятелей культуры - 19.01.2025, ПРАЙМ

Зеленский ввел санкции и лишил госнаград 18 политиков и деятелей культуры

Владимир Зеленский ввел своим указом санкции и лишил госнаград 18 политиков и деятелей культуры. | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T17:03+0300

2025-01-19T17:03+0300

2025-01-19T17:09+0300

политика

владимир зеленский

граждане

украина

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел своим указом санкции и лишил госнаград 18 политиков и деятелей культуры. В частности, среди попавших под санкции значатся нардеп Нестор Шуфрич, глава парламентской фракции партии "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко, бывший нардеп Евгений Мураев, бывший лидер запрещенной на Украине Компартии Петр Симоненко, сенатор от крымского парламента, гроссмейстер Сергей Карякин, балетмейстер Вадим Писарев, народный артист Украины и РФ Илья Резник, певец Василий Герелло, представитель СМИ Светлана Крюкова. Принятые в отношение перечисленных граждан Украины меры предусматривают лишение госнаград и блокирование активов на срок 10 лет.

https://1prime.ru/20250117/politika-854295731.html

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владимир зеленский, граждане, украина