https://1prime.ru/20250119/sdelka-854311822.html
"Сохранит войска". NYT раскрыла план Трампа по России и Украине
"Сохранит войска". NYT раскрыла план Трампа по России и Украине - 19.01.2025, ПРАЙМ
"Сохранит войска". NYT раскрыла план Трампа по России и Украине
Чиновники Соединенных Штатов считают, что по условиям предстоящей сделки по урегулированию украинского конфликта около 20% территории Украины отойдет Российской | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T22:02+0300
2025-01-19T22:02+0300
2025-01-19T22:09+0300
политика
дональд трамп
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Чиновники Соединенных Штатов считают, что по условиям предстоящей сделки по урегулированию украинского конфликта около 20% территории Украины отойдет Российской Федерации. Об этом рассказывается в публикации The New York Times.Авторы статьи указывают, что так полагают "большинство чиновников Байдена и Трампа... по крайней мере в частном порядке". При этом отмечается, что Российская Федерация сохранит на приобретенных территориях свои войска.В конце 2024 года информагентство Reuters передавало, что сделка, задуманная избранным президентом США Дональдом Трампом, предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО и территориальные уступки в пользу Российской Федерации.
https://1prime.ru/20250108/ukraina-854079537.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, украина, россия
Политика, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ
"Сохранит войска". NYT раскрыла план Трампа по России и Украине
NYT: по условиям сделки с США Россия сохранит за собой освобожденные территории