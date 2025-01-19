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"Сохранит войска". NYT раскрыла план Трампа по России и Украине

"Сохранит войска". NYT раскрыла план Трампа по России и Украине - 19.01.2025, ПРАЙМ

"Сохранит войска". NYT раскрыла план Трампа по России и Украине

Чиновники Соединенных Штатов считают, что по условиям предстоящей сделки по урегулированию украинского конфликта около 20% территории Украины отойдет Российской | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T22:02+0300

2025-01-19T22:02+0300

2025-01-19T22:09+0300

политика

дональд трамп

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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Чиновники Соединенных Штатов считают, что по условиям предстоящей сделки по урегулированию украинского конфликта около 20% территории Украины отойдет Российской Федерации. Об этом рассказывается в публикации The New York Times.Авторы статьи указывают, что так полагают "большинство чиновников Байдена и Трампа... по крайней мере в частном порядке". При этом отмечается, что Российская Федерация сохранит на приобретенных территориях свои войска.В конце 2024 года информагентство Reuters передавало, что сделка, задуманная избранным президентом США Дональдом Трампом, предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО и территориальные уступки в пользу Российской Федерации.

https://1prime.ru/20250108/ukraina-854079537.html

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дональд трамп, украина, россия