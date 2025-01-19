Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, сколько заработала Турция на экспорте телесериалов - 19.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250119/serialy-854311573.html
Стало известно, сколько заработала Турция на экспорте телесериалов
Стало известно, сколько заработала Турция на экспорте телесериалов - 19.01.2025, ПРАЙМ
Стало известно, сколько заработала Турция на экспорте телесериалов
За продажу прав на трансляцию телесериалов Турция выручила по итогам 2024 года свыше $500 млн, при этом число зрителей по всему миру составило без малого... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T21:25+0300
2025-01-19T21:25+0300
экономика
турция
экспорт
тв
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/52/841385229_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_b3598463864a93b914348af13b477701.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. За продажу прав на трансляцию телесериалов Турция выручила по итогам 2024 года свыше $500 млн, при этом число зрителей по всему миру составило без малого миллиард человек, передает госагентство Anadolu. Как сообщается, наибольший интерес к телепродукции Турции наблюдается в государствах Ближнем Востока и Латинской Америки. В целом же права на показ турецких телесериалов приобрели около 200 ститран. По данным Anadolu, "доходы от экспорта более 300 сериалов в 2024 году превысили 500 миллионов долларов". В глобальный рейтинг платформы Netflix с 2021 года попали уже 47 турецких сериалов.Вместе с тем отмечается, что растущая популярность телесериалов турецкого производства повышает туристический интерес к Турции, и многих туристов привлекают экскурсии по местам съемок.
https://1prime.ru/20250118/investitsii-854301013.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/52/841385229_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3da6b17c9ed6ac8f067bd6fc320d99cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, экспорт, тв
Экономика, ТУРЦИЯ, экспорт, ТВ
21:25 19.01.2025
 
Стало известно, сколько заработала Турция на экспорте телесериалов

Anadolu: экспорт сериалов принес Турции по итогам 2024 года свыше $500 млн

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. За продажу прав на трансляцию телесериалов Турция выручила по итогам 2024 года свыше $500 млн, при этом число зрителей по всему миру составило без малого миллиард человек, передает госагентство Anadolu.
Как сообщается, наибольший интерес к телепродукции Турции наблюдается в государствах Ближнем Востока и Латинской Америки. В целом же права на показ турецких телесериалов приобрели около 200 ститран.
По данным Anadolu, "доходы от экспорта более 300 сериалов в 2024 году превысили 500 миллионов долларов".
В глобальный рейтинг платформы Netflix с 2021 года попали уже 47 турецких сериалов.
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
Азербайджан инвестировал в Турцию 20 миллиардов долларов
Вчера, 15:12
Вместе с тем отмечается, что растущая популярность телесериалов турецкого производства повышает туристический интерес к Турции, и многих туристов привлекают экскурсии по местам съемок.
 
ЭкономикаТУРЦИЯэкспортТВ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала