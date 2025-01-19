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Стало известно, сколько заработала Турция на экспорте телесериалов
Стало известно, сколько заработала Турция на экспорте телесериалов - 19.01.2025, ПРАЙМ
Стало известно, сколько заработала Турция на экспорте телесериалов
За продажу прав на трансляцию телесериалов Турция выручила по итогам 2024 года свыше $500 млн, при этом число зрителей по всему миру составило без малого... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T21:25+0300
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. За продажу прав на трансляцию телесериалов Турция выручила по итогам 2024 года свыше $500 млн, при этом число зрителей по всему миру составило без малого миллиард человек, передает госагентство Anadolu. Как сообщается, наибольший интерес к телепродукции Турции наблюдается в государствах Ближнем Востока и Латинской Америки. В целом же права на показ турецких телесериалов приобрели около 200 ститран. По данным Anadolu, "доходы от экспорта более 300 сериалов в 2024 году превысили 500 миллионов долларов". В глобальный рейтинг платформы Netflix с 2021 года попали уже 47 турецких сериалов.Вместе с тем отмечается, что растущая популярность телесериалов турецкого производства повышает туристический интерес к Турции, и многих туристов привлекают экскурсии по местам съемок.
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турция, экспорт, тв
Экономика, ТУРЦИЯ, экспорт, ТВ
Стало известно, сколько заработала Турция на экспорте телесериалов
Anadolu: экспорт сериалов принес Турции по итогам 2024 года свыше $500 млн
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. За продажу прав на трансляцию телесериалов Турция выручила по итогам 2024 года свыше $500 млн, при этом число зрителей по всему миру составило без малого миллиард человек, передает госагентство Anadolu.
Как сообщается, наибольший интерес к телепродукции Турции наблюдается в государствах Ближнем Востока и Латинской Америки. В целом же права на показ турецких телесериалов приобрели около 200 ститран.
По данным Anadolu, "доходы от экспорта более 300 сериалов в 2024 году превысили 500 миллионов долларов".
В глобальный рейтинг платформы Netflix с 2021 года попали уже 47 турецких сериалов.
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Вместе с тем отмечается, что растущая популярность телесериалов турецкого производства повышает туристический интерес к Турции, и многих туристов привлекают экскурсии по местам съемок.