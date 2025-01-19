https://1prime.ru/20250119/serialy-854311573.html

Стало известно, сколько заработала Турция на экспорте телесериалов

Стало известно, сколько заработала Турция на экспорте телесериалов - 19.01.2025, ПРАЙМ

Стало известно, сколько заработала Турция на экспорте телесериалов

За продажу прав на трансляцию телесериалов Турция выручила по итогам 2024 года свыше $500 млн, при этом число зрителей по всему миру составило без малого... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T21:25+0300

2025-01-19T21:25+0300

2025-01-19T21:25+0300

экономика

турция

экспорт

тв

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/52/841385229_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_b3598463864a93b914348af13b477701.jpg

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. За продажу прав на трансляцию телесериалов Турция выручила по итогам 2024 года свыше $500 млн, при этом число зрителей по всему миру составило без малого миллиард человек, передает госагентство Anadolu. Как сообщается, наибольший интерес к телепродукции Турции наблюдается в государствах Ближнем Востока и Латинской Америки. В целом же права на показ турецких телесериалов приобрели около 200 ститран. По данным Anadolu, "доходы от экспорта более 300 сериалов в 2024 году превысили 500 миллионов долларов". В глобальный рейтинг платформы Netflix с 2021 года попали уже 47 турецких сериалов.Вместе с тем отмечается, что растущая популярность телесериалов турецкого производства повышает туристический интерес к Турции, и многих туристов привлекают экскурсии по местам съемок.

https://1prime.ru/20250118/investitsii-854301013.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, экспорт, тв