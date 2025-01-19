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Силуанов подчеркнул важность роста товарооборота между Россией и Ираном - 19.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Силуанов подчеркнул важность роста товарооборота между Россией и Ираном
Силуанов подчеркнул важность роста товарооборота между Россией и Ираном - 19.01.2025, ПРАЙМ
Силуанов подчеркнул важность роста товарооборота между Россией и Ираном
Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал увеличение товарооборота между Россией и Ираном основной задачей в экономике, сообщается в Telegram-канале "Вести". | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T12:37+0300
2025-01-19T12:37+0300
экономика
россия
иран
антон силуанов
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал увеличение товарооборота между Россией и Ираном основной задачей в экономике, сообщается в Telegram-канале "Вести". "Основная задача сейчас - увеличить товарооборот, потому что для наших стран, для нашего уровня экономического сотрудничества 4 миллиарда долларов - это крайне мало", - сказал Силуанов в разговоре с автором и соведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным, указывается в сообщении. Силуанов также отметил, что в Иране принимают карты "Мир", платежные системы двух стран "стыкуются". В Кремле в пятницу прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень. Как сказал Путин, за 10 месяцев прошлого года товарооборот стран прибавил 15,5%. Характерно, по словам Путина, что Россия и Иран практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах.
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россия, иран, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, Антон Силуанов
12:37 19.01.2025
 
Силуанов подчеркнул важность роста товарооборота между Россией и Ираном

Силуанов назвал рост товарооборота между РФ и Ираном главной задачей в экономике

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев  | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал увеличение товарооборота между Россией и Ираном основной задачей в экономике, сообщается в Telegram-канале "Вести".
"Основная задача сейчас - увеличить товарооборот, потому что для наших стран, для нашего уровня экономического сотрудничества 4 миллиарда долларов - это крайне мало", - сказал Силуанов в разговоре с автором и соведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным, указывается в сообщении.
Силуанов также отметил, что в Иране принимают карты "Мир", платежные системы двух стран "стыкуются".
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В Кремле в пятницу прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
Как сказал Путин, за 10 месяцев прошлого года товарооборот стран прибавил 15,5%. Характерно, по словам Путина, что Россия и Иран практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах.
 
ЭкономикаРОССИЯИРАНАнтон Силуанов
 
 
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