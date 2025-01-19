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Силуанов подчеркнул важность роста товарооборота между Россией и Ираном

Силуанов подчеркнул важность роста товарооборота между Россией и Ираном - 19.01.2025, ПРАЙМ

Силуанов подчеркнул важность роста товарооборота между Россией и Ираном

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал увеличение товарооборота между Россией и Ираном основной задачей в экономике, сообщается в Telegram-канале "Вести". | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T12:37+0300

2025-01-19T12:37+0300

2025-01-19T12:37+0300

экономика

россия

иран

антон силуанов

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал увеличение товарооборота между Россией и Ираном основной задачей в экономике, сообщается в Telegram-канале "Вести". "Основная задача сейчас - увеличить товарооборот, потому что для наших стран, для нашего уровня экономического сотрудничества 4 миллиарда долларов - это крайне мало", - сказал Силуанов в разговоре с автором и соведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным, указывается в сообщении. Силуанов также отметил, что в Иране принимают карты "Мир", платежные системы двух стран "стыкуются". В Кремле в пятницу прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень. Как сказал Путин, за 10 месяцев прошлого года товарооборот стран прибавил 15,5%. Характерно, по словам Путина, что Россия и Иран практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах.

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россия, иран, антон силуанов