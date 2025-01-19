https://1prime.ru/20250119/sotrudnichestvo-854307772.html

Путин и Лукашенко подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества

Путин и Лукашенко подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества - 19.01.2025, ПРАЙМ

Путин и Лукашенко подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подтвердили готовность поддерживать и укреплять сотрудничество стран. Об этом говорится в... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T13:58+0300

2025-01-19T13:58+0300

2025-01-19T13:58+0300

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подтвердили готовность поддерживать и укреплять сотрудничество стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Отмечается, что президенты также условились на укреплении стратегического партнерства Москвы и Минска.В то же время Путин в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко пожелал ему успехов на предстоящих 26 января президентских выборах.

https://1prime.ru/20250118/putin-854298635.html

белоруссия

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко