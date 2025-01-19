Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Лукашенко подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества - 19.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250119/sotrudnichestvo-854307772.html
Путин и Лукашенко подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества
Путин и Лукашенко подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества - 19.01.2025, ПРАЙМ
Путин и Лукашенко подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества
Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подтвердили готовность поддерживать и укреплять сотрудничество стран. Об этом говорится в... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T13:58+0300
2025-01-19T13:58+0300
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853389145_0:0:2027:1140_1920x0_80_0_0_bc76e4a71120ffef33cf24cf5cb474cd.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подтвердили готовность поддерживать и укреплять сотрудничество стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Отмечается, что президенты также условились на укреплении стратегического партнерства Москвы и Минска.В то же время Путин в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко пожелал ему успехов на предстоящих 26 января президентских выборах.
https://1prime.ru/20250118/putin-854298635.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853389145_201:0:1834:1225_1920x0_80_0_0_845e5cfce6b6d9aad95962f64b7a4e39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
13:58 19.01.2025
 
Путин и Лукашенко подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества

Путин и Лукашенко подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подтвердили готовность поддерживать и укреплять сотрудничество стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Отмечается, что президенты также условились на укреплении стратегического партнерства Москвы и Минска.
В то же время Путин в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко пожелал ему успехов на предстоящих 26 января президентских выборах.
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2025
На Западе назвали главное условие для успешных переговоров Путина и Трампа
Вчера, 09:57
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала