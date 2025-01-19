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Покажут всем, кто главный: Америка нашла способ догнать Россию

Покажут всем, кто главный: Америка нашла способ догнать Россию - 19.01.2025, ПРАЙМ

Покажут всем, кто главный: Америка нашла способ догнать Россию

Избранный президент США Дональд Трамп уже озвучивал идею по присоединению Гренландии в своем прошлом президентском сроке. Если оставить чисто экономическую... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T08:00+0300

2025-01-19T08:00+0300

2025-01-19T08:00+0300

мировая экономика

дональд трамп

гренландия

сша

арктика

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МОСКВА, 19 янв – ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп уже озвучивал идею по присоединению Гренландии в своем прошлом президентском сроке. Если оставить чисто экономическую подоплеку (13 % мировых неразведанных запасов нефти и 30 % газа), то прежде всего намерение Трампа "укрепить" связи с Гренландией показывает ту важность, которую обретают арктические транспортные пути. В перегруженной рисками (взрывоопасность Суэцкого канала, атаки на суда) и последствиями изменения климата (обмеление Панамского канала) мировой транспортной системе явно разыскиваются новые перспективные и менее рискованные дороги.Здесь потепление климата работает уже в другую сторону. Так, на 1 января 2025 года площадь арктических льдов составила 12,14 миллионов квадратных километров. Это минимальная цифра с начала наблюдений 1979 года. Льды тают и открывают новые морские пути, которые, к тому же намного короче. При этом, по словам советников Трампа, у России будет 60 ледоколов, когда у США всего пара. Кстати, объем перевозок по Северному морскому пути в 2024 был рекордным – 38 миллионов тонн. Это значит, есть риск, что новую транспортную артерию займут другие страны, без США. Возможно, желание сплетения уз с Гренландией именно в этом.Что потенциальное освоение Гренландии несет для России? Да, пожалуй, только появление новых игроков в арктическом пространстве. А вот как они себя поведут – это большой вопрос. Россия последние 10 лет системно занимается Арктикой, от специальных инвестиционных режимов до прояснения географических моментов в международных организациях. США несколько отстали. Но в любом случае, в таком сложном для освоения и все еще холодном регионе намного выгоднее сотрудничество, чем конфронтация. Потенциальные "новоприобретатели" в должны помнить, что дух сотрудничества (как, например, в космосе, где он сохраняется, несмотря на конфронтацию по другим фронтам) может сделать взаимодействие в Арктике действительно эффективным.Что касается полуконспирологических версий "Гренландской" инициативы, например, желания США стать второй по площади страной мира, то пускай их обсуждает аудитория Западного полушария. Конечно, желающие быть "самым-самым" в мире еще не перевелись, тем более, что по данным последнего опроса, якобы уже 57 % жителей Гренландии (всего их 57 тысяч) поддерживают присоединение к США.Но будем в этом вопросе деликатными, оставив, как это любят представители "свободной" прессы "незакрепощенного" мира решение территориальных вопросов на усмотрение участвующих сторон. Ведь, безусловно, в том сообществе все равны, но некоторые все же равнее.Автор - Антон Свириденко, Исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина

https://1prime.ru/20250112/grenlandiya-854144423.html

гренландия

сша

арктика

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2025

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Антон Свириденко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847634647_202:0:708:506_100x100_80_0_0_7bc38a6ced8284e511d2a34f0202fa9e.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Антон Свириденко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847634647_202:0:708:506_100x100_80_0_0_7bc38a6ced8284e511d2a34f0202fa9e.jpg

мировая экономика, дональд трамп, гренландия, сша, арктика