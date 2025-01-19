Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Костин заявил о необходимости "убить" SWIFT - 19.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250119/swift-854308456.html
Костин заявил о необходимости "убить" SWIFT
Костин заявил о необходимости "убить" SWIFT - 19.01.2025, ПРАЙМ
Костин заявил о необходимости "убить" SWIFT
Систему SWIFT надо "убить" и больше с ней не работать, поскольку это прямая утечка информации к недругам России, сказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью Павлу | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T15:23+0300
2025-01-19T15:23+0300
россия
втб
андрей костин
swift
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910293_0:7:2932:1656_1920x0_80_0_0_e986ca791c345b4a99dfad03c4fc5700.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Систему SWIFT надо "убить" и больше с ней не работать, поскольку это прямая утечка информации к недругам России, сказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью Павлу Зарубину, которое было опубликовано в Telegram-канале журналиста. "SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться от него, и больше с ним не работать. Это прямая утечка информации к нашим недругам,... и главное, что это настолько просто решить — это чисто административное решение, договоренности двух сторон и немножко технологических решений, вот и все", - сказал Костин. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС). В январе 2024 года сообщалось со ссылкой на презентацию первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, что 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран, подключены к СПФС Банка России. В июле первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова отметила, что число участников СПФС продолжает увеличиваться, несмотря на новые санкционные ограничения.
https://1prime.ru/20241230/swift-853956962.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910293_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_a44ac8c4c944fc25bb87d6c4fa4f6f15.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, втб, андрей костин, swift
РОССИЯ, ВТБ, Андрей Костин, SWIFT
15:23 19.01.2025
 
Костин заявил о необходимости "убить" SWIFT

Глава ВТБ Костин: систему SWIFT надо "убить" и больше с ней не работать

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкVI съезд Ассоциации банков России
VI съезд Ассоциации банков России - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Систему SWIFT надо "убить" и больше с ней не работать, поскольку это прямая утечка информации к недругам России, сказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью Павлу Зарубину, которое было опубликовано в Telegram-канале журналиста.
"SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться от него, и больше с ним не работать. Это прямая утечка информации к нашим недругам,... и главное, что это настолько просто решить — это чисто административное решение, договоренности двух сторон и немножко технологических решений, вот и все", - сказал Костин.
Банкноты евро
Названа главная "проигравшая" валюта в международных переводах в SWIFT
30 декабря 2024, 08:18
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
В январе 2024 года сообщалось со ссылкой на презентацию первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, что 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран, подключены к СПФС Банка России. В июле первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова отметила, что число участников СПФС продолжает увеличиваться, несмотря на новые санкционные ограничения.
 
РОССИЯВТБАндрей КостинSWIFT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала