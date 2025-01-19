https://1prime.ru/20250119/swift-854308456.html

Костин заявил о необходимости "убить" SWIFT

Костин заявил о необходимости "убить" SWIFT - 19.01.2025, ПРАЙМ

Костин заявил о необходимости "убить" SWIFT

Систему SWIFT надо "убить" и больше с ней не работать, поскольку это прямая утечка информации к недругам России, сказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью Павлу | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T15:23+0300

2025-01-19T15:23+0300

2025-01-19T15:23+0300

россия

втб

андрей костин

swift

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Систему SWIFT надо "убить" и больше с ней не работать, поскольку это прямая утечка информации к недругам России, сказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью Павлу Зарубину, которое было опубликовано в Telegram-канале журналиста. "SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться от него, и больше с ним не работать. Это прямая утечка информации к нашим недругам,... и главное, что это настолько просто решить — это чисто административное решение, договоренности двух сторон и немножко технологических решений, вот и все", - сказал Костин. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС). В январе 2024 года сообщалось со ссылкой на презентацию первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, что 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран, подключены к СПФС Банка России. В июле первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова отметила, что число участников СПФС продолжает увеличиваться, несмотря на новые санкционные ограничения.

https://1prime.ru/20241230/swift-853956962.html

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россия, втб, андрей костин, swift