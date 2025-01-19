https://1prime.ru/20250119/tiktok-854309244.html

Трамп призвал спасти TikTok

Трамп призвал спасти TikTok - 19.01.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал спасти TikTok

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал "спасти" социальную сеть TikTok, которая прекратила работать на территории США. | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T17:16+0300

2025-01-19T17:16+0300

2025-01-19T17:16+0300

происшествия

дональд трамп

запрет tiktok

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83417/62/834176236_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_14648dd9ba2f68d482efc7d22393f12f.jpg

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал "спасти" социальную сеть TikTok, которая прекратила работать на территории США.Ранее американским пользователям ТikTok были разосланы уведомления о прекращении работы социальной сети в США 19 января в связи с запретом деятельности в стране.В своем аккаунте в социальной сети Truth Social избранный президент США опубликовал абстрактное воззвание: "Спасите TikTok!"

https://1prime.ru/20250116/tiktok-854246305.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, запрет tiktok, сша