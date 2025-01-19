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Трамп призвал спасти TikTok - 19.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп призвал спасти TikTok
Трамп призвал спасти TikTok - 19.01.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал спасти TikTok
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал "спасти" социальную сеть TikTok, которая прекратила работать на территории США. | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T17:16+0300
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происшествия
дональд трамп
запрет tiktok
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал "спасти" социальную сеть TikTok, которая прекратила работать на территории США.Ранее американским пользователям ТikTok были разосланы уведомления о прекращении работы социальной сети в США 19 января в связи с запретом деятельности в стране.В своем аккаунте в социальной сети Truth Social избранный президент США опубликовал абстрактное воззвание: "Спасите TikTok!"
https://1prime.ru/20250116/tiktok-854246305.html
сша
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дональд трамп, запрет tiktok, сша
Происшествия, Дональд Трамп, запрет TikTok, США
17:16 19.01.2025
 
Трамп призвал спасти TikTok

Трамп призвал спасти прекратившую работу в США соцсеть TikTok

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона.
Иконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона. - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал "спасти" социальную сеть TikTok, которая прекратила работать на территории США.
Ранее американским пользователям ТikTok были разосланы уведомления о прекращении работы социальной сети в США 19 января в связи с запретом деятельности в стране.
!TikTok
В окружении Трампа заявили, что хотят найти способ сохранить TikTok в США
16 января, 13:43
В своем аккаунте в социальной сети Truth Social избранный президент США опубликовал абстрактное воззвание: "Спасите TikTok!"
 
ПроисшествияДональд Трампзапрет TikTokСША
 
 
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