https://1prime.ru/20250119/tiktok-854309244.html
Трамп призвал спасти TikTok
Трамп призвал спасти TikTok - 19.01.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал спасти TikTok
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал "спасти" социальную сеть TikTok, которая прекратила работать на территории США. | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T17:16+0300
2025-01-19T17:16+0300
2025-01-19T17:16+0300
происшествия
дональд трамп
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал "спасти" социальную сеть TikTok, которая прекратила работать на территории США.Ранее американским пользователям ТikTok были разосланы уведомления о прекращении работы социальной сети в США 19 января в связи с запретом деятельности в стране.В своем аккаунте в социальной сети Truth Social избранный президент США опубликовал абстрактное воззвание: "Спасите TikTok!"
https://1prime.ru/20250116/tiktok-854246305.html
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дональд трамп, запрет tiktok, сша
Происшествия, Дональд Трамп, запрет TikTok, США
Трамп призвал спасти TikTok
Трамп призвал спасти прекратившую работу в США соцсеть TikTok
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал "спасти" социальную сеть TikTok, которая прекратила работать на территории США.
Ранее американским пользователям ТikTok были разосланы уведомления о прекращении работы социальной сети в США 19 января в связи с запретом деятельности в стране.
В окружении Трампа заявили, что хотят найти способ сохранить TikTok в США
В своем аккаунте в социальной сети Truth Social избранный президент США опубликовал абстрактное воззвание: "Спасите TikTok!"