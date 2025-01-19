https://1prime.ru/20250119/tiktok-854311965.html

Спасибо Трампу! TikTok сообщил о возобновлении работы приложения в США

Спасибо Трампу! TikTok сообщил о возобновлении работы приложения в США - 19.01.2025, ПРАЙМ

Спасибо Трампу! TikTok сообщил о возобновлении работы приложения в США

Китайская социальная сеть TikTok сообщила пользователям в Соединенных Штатах, что работа приложения возобновляется, но скачать приложение пока невозможно,... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T22:21+0300

2025-01-19T22:21+0300

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tiktok

сша

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Китайская социальная сеть TikTok сообщила пользователям в Соединенных Штатах, что работа приложения возобновляется, но скачать приложение пока невозможно, сообщает РИА Новости. В разосланном пользователям уведомлении указывается: "Как результат усилий президента Дональда Трампа TikTok возвращается в США". Также пользователям сообщили, что приложение функционирует, в частности, есть все возможности для просмотра новых видеороликов.В то же время сообщается, что на текущий момент скачать TikTok из магазина приложений Apple невозможно.

https://1prime.ru/20250119/tiktok-854309244.html

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tiktok, сша