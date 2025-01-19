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Спасибо Трампу! TikTok сообщил о возобновлении работы приложения в США - 19.01.2025, ПРАЙМ
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Спасибо Трампу! TikTok сообщил о возобновлении работы приложения в США
Спасибо Трампу! TikTok сообщил о возобновлении работы приложения в США - 19.01.2025, ПРАЙМ
Спасибо Трампу! TikTok сообщил о возобновлении работы приложения в США
Китайская социальная сеть TikTok сообщила пользователям в Соединенных Штатах, что работа приложения возобновляется, но скачать приложение пока невозможно,... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T22:21+0300
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Китайская социальная сеть TikTok сообщила пользователям в Соединенных Штатах, что работа приложения возобновляется, но скачать приложение пока невозможно, сообщает РИА Новости. В разосланном пользователям уведомлении указывается: "Как результат усилий президента Дональда Трампа TikTok возвращается в США". Также пользователям сообщили, что приложение функционирует, в частности, есть все возможности для просмотра новых видеороликов.В то же время сообщается, что на текущий момент скачать TikTok из магазина приложений Apple невозможно.
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tiktok, сша
TikTok, США
22:21 19.01.2025 (обновлено: 22:22 19.01.2025)
 
Спасибо Трампу! TikTok сообщил о возобновлении работы приложения в США

TikTok уведомил пользователей в США о возобновлении работы приложения

!TikTok
!TikTok
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Китайская социальная сеть TikTok сообщила пользователям в Соединенных Штатах, что работа приложения возобновляется, но скачать приложение пока невозможно, сообщает РИА Новости.
В разосланном пользователям уведомлении указывается: "Как результат усилий президента Дональда Трампа TikTok возвращается в США".
Также пользователям сообщили, что приложение функционирует, в частности, есть все возможности для просмотра новых видеороликов.
Иконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона. - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
Трамп призвал спасти TikTok
17:16
В то же время сообщается, что на текущий момент скачать TikTok из магазина приложений Apple невозможно.
 
TikTokСША
 
 
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