https://1prime.ru/20250119/tiktok-854311965.html
Спасибо Трампу! TikTok сообщил о возобновлении работы приложения в США
Спасибо Трампу! TikTok сообщил о возобновлении работы приложения в США - 19.01.2025, ПРАЙМ
Спасибо Трампу! TikTok сообщил о возобновлении работы приложения в США
Китайская социальная сеть TikTok сообщила пользователям в Соединенных Штатах, что работа приложения возобновляется, но скачать приложение пока невозможно,... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T22:21+0300
2025-01-19T22:21+0300
2025-01-19T22:22+0300
tiktok
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83178/17/831781781_0:109:2400:1459_1920x0_80_0_0_723693afcaf5dfa74024d5d6e1210fda.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Китайская социальная сеть TikTok сообщила пользователям в Соединенных Штатах, что работа приложения возобновляется, но скачать приложение пока невозможно, сообщает РИА Новости. В разосланном пользователям уведомлении указывается: "Как результат усилий президента Дональда Трампа TikTok возвращается в США". Также пользователям сообщили, что приложение функционирует, в частности, есть все возможности для просмотра новых видеороликов.В то же время сообщается, что на текущий момент скачать TikTok из магазина приложений Apple невозможно.
https://1prime.ru/20250119/tiktok-854309244.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83178/17/831781781_212:0:2345:1600_1920x0_80_0_0_542d47e81f98cd926b6cf486270f0bac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, сша
Спасибо Трампу! TikTok сообщил о возобновлении работы приложения в США
TikTok уведомил пользователей в США о возобновлении работы приложения
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Китайская социальная сеть TikTok сообщила пользователям в Соединенных Штатах, что работа приложения возобновляется, но скачать приложение пока невозможно, сообщает РИА Новости.
В разосланном пользователям уведомлении указывается: "Как результат усилий президента Дональда Трампа TikTok возвращается в США".
Также пользователям сообщили, что приложение функционирует, в частности, есть все возможности для просмотра новых видеороликов.
Трамп призвал спасти TikTok
В то же время сообщается, что на текущий момент скачать TikTok из магазина приложений Apple невозможно.