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На Западе высмеяли визит премьера Великобритании на Украину
На Западе высмеяли визит премьера Великобритании на Украину - 19.01.2025, ПРАЙМ
На Западе высмеяли визит премьера Великобритании на Украину
Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X иронично прокомментировал поездку британского премьера Кира Стармера на Украину. | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T13:12+0300
2025-01-19T13:12+0300
2025-01-19T13:12+0300
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X иронично прокомментировал поездку британского премьера Кира Стармера на Украину."Ярче всего свеча горит перед тем, как погаснуть", — написал аналитик.Ранее в четверг Стармер совершил рабочий визит в Киев, в ходе которого было подписано соглашение о 100-летнем партнерстве между Великобританией и Украиной. Договор предполагает планы по углублению военного сотрудничества между государствами в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".В Кремле негативно отреагировали на вышеупомянутое соглашение. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, новые заявления британских властей свидетельствуют о провокационных замыслах Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации. Кроме того, в Кремле отмечали, что Москва не приемлет сотрудничества Украины и Британии в Азовском море.
https://1prime.ru/20250118/dogovor-854304056.html
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УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ
На Западе высмеяли визит премьера Великобритании на Украину
Журналист Боуз увидел плохой знак для Киева в визите премьера Британии Стармера
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ.
Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X
иронично прокомментировал поездку британского премьера Кира Стармера на Украину.
"Ярче всего свеча горит перед тем, как погаснуть", — написал аналитик.
Ранее в четверг Стармер совершил рабочий визит в Киев, в ходе которого было подписано соглашение о 100-летнем партнерстве между Великобританией и Украиной. Договор предполагает планы по углублению военного сотрудничества между государствами в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".
В Кремле негативно отреагировали на вышеупомянутое соглашение. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, новые заявления британских властей свидетельствуют о провокационных замыслах Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации.
Кроме того, в Кремле отмечали, что Москва не приемлет сотрудничества Украины и Британии в Азовском море.
"Плод идиотизма". На Западе "восхитились" договором Британии с Украиной