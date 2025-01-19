https://1prime.ru/20250119/ukraina-854307907.html

На Украине выступили со срочным требованием после решения Шольца

На Украине выступили со срочным требованием после решения Шольца - 19.01.2025, ПРАЙМ

На Украине выступили со срочным требованием после решения Шольца

На Украине необходимо провести аудит предоставленных западными странами средств, заявил украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X. | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T14:04+0300

2025-01-19T14:04+0300

2025-01-19T14:04+0300

украина

германия

военная помощь украине

олаф шольц

аудит расходов

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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. На Украине необходимо провести аудит предоставленных западными странами средств, заявил украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.Таким образом она отреагировала на решение немецкого канцлера Олафа Шольца предоставить военную поддержку Киеву. Ранее издание Spiegel писало, что офис канцлера якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают министры иностранных дел и обороны Анналена Бербок и Борис Писториус."Необходимо провести финансовый аудит предыдущих расходов на Украине. Я уверена, что после этого Германия захочет ввести санкции только против Зеленского", — пишет журналистка.В среду на текущей неделе канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.

https://1prime.ru/20250118/naselenie-854304522.html

украина

германия

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украина, германия, военная помощь украине, олаф шольц, аудит расходов