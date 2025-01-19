https://1prime.ru/20250119/ukraina-854309748.html

В Германии нашли способ обойти решение Шольца по Украине

В Германии нашли способ обойти решение Шольца по Украине - 19.01.2025, ПРАЙМ

В Германии нашли способ обойти решение Шольца по Украине

"Зеленые" предложили способ, как выделить дополнительные 3 миллиарда евро из бюджета Германии на помощь Киеву, сообщил немецкий телеканал N-TV. | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T17:35+0300

2025-01-19T17:35+0300

2025-01-19T17:35+0300

германия

украина

"зеленые"

военная помощь украине

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БЕРЛИН, 19 янв - ПРАЙМ. "Зеленые" предложили способ, как выделить дополнительные 3 миллиарда евро из бюджета Германии на помощь Киеву, сообщил немецкий телеканал N-TV. Как ранее сообщал немецкий журнал Spiegel, офис канцлера Германии Олафа Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду Шольц заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования. С критикой приостановки "долгового тормоза" выступили оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также вышедшая из правящей коалиции Свободная демократическая партия (СвДП). "В обсуждении вопроса о выделении дополнительных миллиардов помощи Украине глава фракции партии "Зеленые" в бундестаге Бритта Хассельманн встала на сторону министра иностранных дел Анналены Бербок и министра обороны Бориса Писториуса", - отметил телеканал N-TV. По словам Хассельманн, "зеленые" предложили способ, "как можно выделить дополнительные три миллиарда евро из федерального бюджета для Украины и обеспечения мира в Европе". Политик от "зеленых" добавила, что федеральный бюджет на текущий год будет обсуждаться и утверждаться только после выборов в Бундестаг через пять недель. "Все равно нужно будет пересматривать его. Кто бы знал это лучше, чем Олаф Шольц", - пояснила Хассельманн. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250118/ukraina-854300894.html

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германия, украина, "зеленые", военная помощь украине