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"Отчаянно не хватает". В Британии начали проклинать Украину

"Отчаянно не хватает". В Британии начали проклинать Украину - 19.01.2025, ПРАЙМ

"Отчаянно не хватает". В Британии начали проклинать Украину

Британское население испытывает существенные проблемы в связи с оказываемой властями Великобритании помощью Украине. Такое мнение в YouTube-канале Duran... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T18:12+0300

2025-01-19T18:12+0300

2025-01-19T18:13+0300

экономика

великобритания

украина

экспертное мнение

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Британское население испытывает существенные проблемы в связи с оказываемой властями Великобритании помощью Украине. Такое мнение в YouTube-канале Duran высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.В частности, он отметил, что Великобритания "передала огромное количество нашего лучшего вооружения Украине, и военным сейчас отчаянно не хватает оружия, они находятся в состоянии кризиса".По словам Меркуриса, власти Великобритании не в состоянии разъяснить, в связи с чем страна испытывает нехватку газа. Вместе с тем эксперт отметил, что из-за возникшей в британском бюджете "дыры" были повышены налоги и принят ряд других мер, которые власти обещали не принимать.Три дня назад премьер Великобритании подписал с властями Украины договор о столетнем партнерствами между государствами, содержащий положение о планах по углублению военного сотрудничества стран в Черном, Азовском и Балтийском морях с целью "укрепления безопасности".

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великобритания, украина, экспертное мнение