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Россиянам рассказали, почему не стоит бояться заморозки вкладов - 19.01.2025, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, почему не стоит бояться заморозки вкладов
Россиянам рассказали, почему не стоит бояться заморозки вкладов - 19.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, почему не стоит бояться заморозки вкладов
На текущий момент в России в обращении находится всего 15 процентов наличных, что стало минимальным показателем за последние шесть лет. Сейчас россияне выбирают | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T17:18+0300
2025-01-19T17:18+0300
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. На текущий момент в России в обращении находится всего 15 процентов наличных, что стало минимальным показателем за последние шесть лет. Сейчас россияне выбирают вклады для сохранения своих сбережений. О том, почему не нужно опасаться заморозки вкладов, в беседе с "Российской газетой" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.Так, по его словам, банки используют деньги на счетах граждан для финансирования бизнес-кредитов, обычных кредитов и ипотеки. При высоких процентных ставках людям выгодно размещать свои средства на вкладах.Если же банки заморозят вклады, это вызовет недоверие к финансовой системе, и люди начнут активно инвестировать. Это может привести к повышению стоимости товаров и услуг и негативно сказаться на экономике в целом.Экономист уверен, что заморозка вкладов сегодня невозможна, так как это сильно подорвет доверие к финансовой системе и негативно повлияет на экономику в целом.
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Банк России, РОССИЯ
17:18 19.01.2025
 
Россиянам рассказали, почему не стоит бояться заморозки вкладов

Эксперт Щербаченко объяснил, почему не стоит бояться заморозки вкладов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. На текущий момент в России в обращении находится всего 15 процентов наличных, что стало минимальным показателем за последние шесть лет. Сейчас россияне выбирают вклады для сохранения своих сбережений. О том, почему не нужно опасаться заморозки вкладов, в беседе с "Российской газетой" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.
Так, по его словам, банки используют деньги на счетах граждан для финансирования бизнес-кредитов, обычных кредитов и ипотеки. При высоких процентных ставках людям выгодно размещать свои средства на вкладах.
Если же банки заморозят вклады, это вызовет недоверие к финансовой системе, и люди начнут активно инвестировать. Это может привести к повышению стоимости товаров и услуг и негативно сказаться на экономике в целом.
Экономист уверен, что заморозка вкладов сегодня невозможна, так как это сильно подорвет доверие к финансовой системе и негативно повлияет на экономику в целом.
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