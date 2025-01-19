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Россиянам рассказали, почему не стоит бояться заморозки вкладов
Россиянам рассказали, почему не стоит бояться заморозки вкладов - 19.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, почему не стоит бояться заморозки вкладов
На текущий момент в России в обращении находится всего 15 процентов наличных, что стало минимальным показателем за последние шесть лет. Сейчас россияне выбирают | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T17:18+0300
2025-01-19T17:18+0300
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. На текущий момент в России в обращении находится всего 15 процентов наличных, что стало минимальным показателем за последние шесть лет. Сейчас россияне выбирают вклады для сохранения своих сбережений. О том, почему не нужно опасаться заморозки вкладов, в беседе с "Российской газетой" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.Так, по его словам, банки используют деньги на счетах граждан для финансирования бизнес-кредитов, обычных кредитов и ипотеки. При высоких процентных ставках людям выгодно размещать свои средства на вкладах.Если же банки заморозят вклады, это вызовет недоверие к финансовой системе, и люди начнут активно инвестировать. Это может привести к повышению стоимости товаров и услуг и негативно сказаться на экономике в целом.Экономист уверен, что заморозка вкладов сегодня невозможна, так как это сильно подорвет доверие к финансовой системе и негативно повлияет на экономику в целом.
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Россиянам рассказали, почему не стоит бояться заморозки вкладов
Эксперт Щербаченко объяснил, почему не стоит бояться заморозки вкладов
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ.
На текущий момент в России в обращении находится всего 15 процентов наличных, что стало минимальным показателем за последние шесть лет. Сейчас россияне выбирают вклады для сохранения своих сбережений. О том, почему не нужно опасаться заморозки вкладов, в беседе с "Российской газетой" рассказал
доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.
Так, по его словам, банки используют деньги на счетах граждан для финансирования бизнес-кредитов, обычных кредитов и ипотеки. При высоких процентных ставках людям выгодно размещать свои средства на вкладах.
Если же банки заморозят вклады, это вызовет недоверие к финансовой системе, и люди начнут активно инвестировать. Это может привести к повышению стоимости товаров и услуг и негативно сказаться на экономике в целом.
Экономист уверен, что заморозка вкладов сегодня невозможна, так как это сильно подорвет доверие к финансовой системе и негативно повлияет на экономику в целом.
Дело не в ЦБ: банки наперегонки повышают ставки по вкладам