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Россиянам рассказали, почему не стоит бояться заморозки вкладов

Россиянам рассказали, почему не стоит бояться заморозки вкладов - 19.01.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, почему не стоит бояться заморозки вкладов

На текущий момент в России в обращении находится всего 15 процентов наличных, что стало минимальным показателем за последние шесть лет. Сейчас россияне выбирают | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T17:18+0300

2025-01-19T17:18+0300

2025-01-19T17:18+0300

банк россии

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. На текущий момент в России в обращении находится всего 15 процентов наличных, что стало минимальным показателем за последние шесть лет. Сейчас россияне выбирают вклады для сохранения своих сбережений. О том, почему не нужно опасаться заморозки вкладов, в беседе с "Российской газетой" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.Так, по его словам, банки используют деньги на счетах граждан для финансирования бизнес-кредитов, обычных кредитов и ипотеки. При высоких процентных ставках людям выгодно размещать свои средства на вкладах.Если же банки заморозят вклады, это вызовет недоверие к финансовой системе, и люди начнут активно инвестировать. Это может привести к повышению стоимости товаров и услуг и негативно сказаться на экономике в целом.Экономист уверен, что заморозка вкладов сегодня невозможна, так как это сильно подорвет доверие к финансовой системе и негативно повлияет на экономику в целом.

https://1prime.ru/20250116/bank-854241692.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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